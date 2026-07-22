Por varios días estuvo desaparecido de la opinión pública el jugador de la Selección Colombia Jáminton Campaz, quien fue víctima de amenazas luego de la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026. Así, se mantuvo alejado de redes sociales y no regresó a suelo nacional tras la disputa de la Copa del Mundo.

Uno de los motivos que lo habrían llevado a no acercarse al país fueron las amenazas en su contra, así como a miembros de su familia, por haber fallado una ocasión manifiesta de gol vs. Suiza en los octavos de final.

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Ahora, que ya han pasado algunas semanas y todo parece estar volviendo a la calma en medio de las pasiones que despertó el torneo orbital, el jugador de Rosario Central de Argentina dio a conocer su paradero.

Cumpliendo con el compromiso que tiene con su club, ya entrena con este con miras al regreso a la actividad. Su primer gran reto será vs. Corinthians (8 de agosto) por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Jáminton Campaz hizo un nuevo pronunciamiento tras el Mundial 2026. Foto: Captura a IG (bicho08_)

Ante la importancia de dicho juego con los brasileños, los rosarinos ya empezaron los trabajos y, justamente, Jáminton se reportó en uno durante las últimas horas a través de su Instagram.

Adjuntando una foto suya, con ubicación de “Rosario” y el mensaje: “Nuevos comienzos, nuevos objetivos y cosas por lograr... Vamos, Central”, dio a entender que cerró el capítulo triste de la Selección Colombia, junto a todo lo que eso conllevó.

Su último mensaje

Para Campaz, los días posteriores a la eliminación de la Tricolor en la Copa del Mundo no fueron fáciles. Aun así, en su cuenta de Instagram, donde más interactúa con los aficionados, emitió un mensaje por lo acontecido en Norteamérica.

En principio, se lamentó por no haber podido avanzar más en el certamen y luego le dejó una reflexión al país sobre los mensajes que había estado recibiendo de algunos “hinchas”.

“Mi Colombia, por favor, nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, expresó de cómo habían sido sus días a raíz de esas amenazas.

Fue tal la gravedad de los hechos, que hasta la Federación Colombiana de Fútbol tuvo que salir en respaldo del futbolista. Pidiendo a la Fiscalía su intervención, fue que se logró disipar dicha situación.

Así intimidaron a Campaz

Camilo Pinto, periodista de Caracol Radio, aseguró que Jáminton Campaz habría recibido amenazas a través de redes sociales, situación que incluso le habría impedido regresar a Colombia.

El comunicador publicó: “¿Jáminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol?”.

Además, rechazó con contundencia los ataques contra el futbolista y su familia. “Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y ¿qué culpa tiene la hija de cinco años del jugador? “¡Imbéciles!”, denunció adjuntando un intimidante mensaje en contra de Campaz.