Gustavo Puerta es el jugador de la Selección Colombia que, tras el Mundial 2026, empezó a ser buscado por varios clubes de Europa. Este miércoles 22 de julio, los periodistas deportivos internacionales apuntan a que le llegan ofertas desde Alemania, Inglaterra, Portugal y hasta Rusia.

Los seis jugadores de la Selección Colombia que cambiarán de equipo tras el Mundial 2026

Primera oferta por Gustavo Puerta: confirman la cifra millonaria y el club que la mandó

Puerta, con contrato en Racing de Santander (España) hasta junio de 2029, es uno de los jugadores de la Tricolor que tuvo ventana en la Copa del Mundo. Debido a su gran desarrollo en el terreno de juego, empezó a ser vinculado con una casi inminente transferencia del verano europeo.

Informan desde Europa que las ofertas por Gustavo Puerta no serían menores a 15 o 16 millones de euros. Foto: Getty Images

Le llueven ofertas a Gustavo Puerta tras el Mundial 2026

Revelan el nombre de los dos clubes de Alemania que quieren los servicios de Gustavo Puerta. Se trataría del Eintracht Frankfurt y del VfB Stuttgart, según información revelada por el periodista alemán Dominik Schneider.

Ahora bien, el valor de Puerta aumentó luego de la participación en la cita orbital. Todo apunta a que Racing de Santander no dejará ir al colombiano por menos de 15 o 16 millones de euros, valores que se estarían manejando en las negociaciones.

Aunque no se ahonda en los nombres concretos de los equipos, Schneider añade que a Puerta también lo buscan desde Inglaterra, Portugal y Rusia. Eso quiere decir que la salida del volante de 22 años del fútbol español es casi segura.

🚨 Excl. 🇨🇴🇩🇪🇪🇸#EintrachtFrankfurt and #VfBStuttgart have enquired about Gustavo #Puerta in recent weeks. #RacingSantander are already negotiating a transfer, with €16m bids from England and Portugal plus a €15m offer from Russia on the table. pic.twitter.com/Kocu3thExu — Dominik Schneider (@FT_schneidi) July 21, 2026

A Gustavo le cerraron la ‘Puerta’ en Porto

A principios de julio de 2026, luego de que Colombia cayera eliminada ante Suiza, el medio portugués A Bola reveló que Porto se echó para atrás con el fichaje de Gustavo Puerta. Parecía uno de los candidatos más fuertes para concretar el fichaje; sin embargo, hubo razones importantes detrás de la medida.

“Según la información recabada por A Bola, el nombre de Puerta —valorado en 16 millones de euros— fue propuesto a la directiva del FC Porto como opción para reforzar el centro del campo, pero la estructura del Porto optó por no iniciar negociaciones“, publicó el medio referenciado.

Racing de Santander recibiría una importante suma económica por la transferencia de Gustavo Puerta. Foto: Getty Images

No obstante, todo apunta a que ese fue apenas un revés de cara al prometedor futuro del volante cafetero. De hecho, Gustavo se consolida como uno de los jugadores colombianos con grandes chances en Europa desde enero de 2023.

A su corta edad, ha vestido los colores de equipos como Bayer Leverkusen (Alemania), Núremberg (Alemania), Hull City (Inglaterra) y el ya mencionado Real Racing de Santander (España). Las próximas horas serán claves para el jugador.