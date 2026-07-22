Conmoción por la muerte de Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla’: investigan las causas del accidente

Kaylee Hottle, actriz sorda conocida por su papel protagónico en dos películas de Godzilla, falleció en un accidente automovilístico en Maryland la madrugada del martes, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick. Tenía 18 años.

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Hottle era uno de los dos pasajeros del auto cuando este se salió de la carretera y chocó contra una alcantarilla en Ijamsville antes de las 3 de la madrugada.

El conductor fue trasladado a un hospital local con lesiones que no ponían en peligro su vida, y el otro pasajero rechazó la atención médica, según un comunicado de prensa de la oficina del sheriff. Se cree que el exceso de velocidad fue un factor en el accidente, que está bajo investigación, informaron los investigadores.

Hottle era usuaria nativa del lenguaje de señas americano, y sus familiares también son sordos. Sus padres, Joshua y Ketsi Hottle, compartieron emotivos videos en redes sociales sobre su fallecimiento.

“La madre y los cuatro hermanos de Kaylee están destrozados”, dijo su padre en lengua de señas americana en una publicación desde el aeropuerto. “Están juntos en casa, de luto. Voy camino a Maryland para traer el cuerpo de Kaylee de vuelta a casa”.

El corazón de Hottle se detuvo antes de llegar al hospital, tras ser trasladada en avión desde el lugar del accidente, según relató su padre. “Estoy muy agradecido por los 18 años que compartimos, y ojalá hubiéramos tenido más”, añadió.

Joshua Hottle también se puso en contacto con el conductor, descrito por la oficina del sheriff como un hombre de Frederick de 19 años.

—Te he perdonado —dijo su padre—. No dejes que este incidente arruine el resto de tu vida.

“Sigo sintiendo que Kaylee está con nosotros”, dijo su madre en lengua de signos americana en una publicación.

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En Godzilla vs. Kong y su secuela, Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio, Hottle interpretó a una niña huérfana llamada Jia que ve más allá de la apariencia amenazante de Kong y forma un vínculo especial con el monstruo, comunicándose con él mediante el lenguaje de señas.

“Me entristece muchísimo escuchar esto. Te echaremos mucho de menos, Kaylee”, publicó en Instagram Millie Bobby Brown, su compañera de reparto en “Godzilla”.

Miliie Bobby Brown se despidió de Kaylee Hottle. Foto: Instagram @milliebobbybrown

Su compañero de reparto , Alexander Skarsgård , quien aprendió el lenguaje de señas estadounidense para comunicarse con Hottle, declaró al sitio web de cultura pop Junkee en 2021 que él y otros quedaron impresionados por el profesionalismo de la joven actriz y su capacidad para incorporar rápidamente las indicaciones del director a su actuación.

En una entrevista de 2024 con Associated Press, Hottle dijo a través de un intérprete que no había visto películas de monstruos antes de ser elegida para “Godzilla”, por lo que su padre la ayudó a comprender el género.

“Admiro a mucha gente, pero a quienes más admiro, sobre todo a mis padres y a mis hermanas”, dijo Hottle.

Hottle comentó que, mientras trabajaba en la primera película, le preocupaba un poco si podría retomar su “vida normal” después.

“Sí, la gente me reconoce en la escuela, pero no es tan grave como pensaba”, dijo Hottle.

Hottle apareció anteriormente en un episodio de la serie de televisión Magnum PI en 2021. También figuraba en los créditos de la próxima película What Doesn’t Kill Us.

“Estoy desconsolada. Mis más sinceras condolencias a su familia en estos momentos tan difíciles”, escribió en Instagram Alaqua Cox, su compañera de reparto en esa película y también actriz sorda.

Otros actores sordos destacados también compartieron mensajes de duelo en línea.

“Estoy absolutamente destrozada por el fallecimiento de la dulce Kaylee Hottle. Que su belleza y talento perduren para siempre”, escribió la ganadora del Oscar, Marlee Matlin, en Instagram.

El también ganador del Oscar, Troy Kotsur, protagonista de la película Coda, escribió que la muerte de Hottle le hizo pensar en su propia hija y le recordó que no debía dar el tiempo por sentado.

“No tengo palabras para expresar lo sucedido esta mañana”, escribió Kotsur, ofreciendo sus “más sentidas condolencias” a la familia Hottle.

*Con información de AP.