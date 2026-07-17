Actores de ‘Mi pobre angelito’ que ya murieron y dejaron huella con la historia de Navidad; dos fallecieron en 2026

‘Mi pobre angelito’ se convirtió en una de las producciones más famosas de la época de Navidad en el mundo, destacando por la trama que se proyectó de la mano de Chris Columbus, su director.

Murió Brenda Fricker, ganadora del Premio Óscar y recordada por su papel en ‘Mi pobre angelito’; esta fue la causa del deceso

Este proyecto cautivó a sus fans al reunir todos los elementos de la época de invierno en Estados Unidos, donde se proyectaba la tradición y lo armonioso de esta celebración decembrina.

Pese a que hubo varias entregas del título, los dos que más se popularizaron y ganaron terreno en el público internacional fueron Mi pobre angelito y Mi pobre angelito: perdido en Nueva York. Estas cintas fueron protagonizadas por Macaulay Culkin, siendo un foco de miradas con el pasar de los años.

La historia de Kevin, un pequeño niño, enfrentándose a dos ladrones en su casa y en Nueva York, logró catapultarla a la fama, sumando millones de reproducciones con el tiempo. Todo el elenco reunió esa química necesaria, al punto de que sus carreras se marcaran por ello.

No obstante, poco a poco, varios actores que integraban la película fueron muriendo, dejando una huella imborrable en sus seguidores y fanáticos.

Actores de ‘Mi pobre angelito’ que ya murieron

Según se conoció, algunos de los artistas de esta historia ya partieron del plano terrenal, marcando a algunas personas que siguen viendo el proyecto en la actualidad.

John Candy:

El artista canadiense le dio vida a Gus Polinski, líder e integrante de una banda de polka que ayudó a Kate McCallister, madre del protagonista, a regresar a su casa ubicad aen Chicago. El actor perdió la vida el 4 de marzo de 1994, cuando tenía solo 43 años.

Según mencionaron los medios como Milenio, el canadiense fue hallado sin vida en el hotel donde se estaba quedando, mientras grababa Wagons East. La causa de su muerte habría sido una embolia coronaria, que derivó en un infarto agudo de miocardio y una arritmia cardíaca fatal.

John Candy murió a los 43 años por un infarto al miocardio. Foto: Captura de pantalla canal de YouTube @Valeria G

John Heard:

El actor murió el 21 de julio de 2017 a la edad de 71 años. Su deceso se dio en Palo Alto, California, a causa de un paro cardíaco, el cual surgió como consecuencia de una enfermedad cardíaca aterosclerótica e hipertensiva.

Su rol en la cinta fue el de Peter McCallister, padre de Kevin McCallister y esposo de Kate McCallister.

Catherine O’hara:

La celebridad murió el 30 de enero de 2026 a causa de una enfermedad, mientras estaba en Los Ángeles. O’Hara dejó una huella imborrable en sus seguidores, quienes siempre la recuerdan por el trabajo impecable que realizó como Kate McCallister.

Catherine O'Hara murió el 30 de enero de 2026. Foto: Mi pobre angelito 2

Brenda Fricker:

La artista irlandesa, ganadora de un Premio Óscar en 1990, murió este 17 de julio de 2026, luego de enfrentar problemas de salud. La famosa, de 81 años, le dio vida a la mujer de las palomas, la cual ayudó y protegió a Kevin McCallister en su aventura por Nueva York.