Ya se puede consultar la Selección Oficial de la décimo tercera edición del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos Colombia (FICDEH 2026), que reúne 76 películas de 32 países, consolidando un espacio de encuentro para un cine comprometido con la dignidad, la justicia y la memoria colectiva. El evento tendrá lugar del 12 al 19 de agosto.
La imponente muestra —que incluye 41 obras dirigidas por mujeres— se proyectará en más de 120 escenarios distribuidos en 11 ciudades (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira, Tunja y Quibdó) y 34 municipios del país.
A través de temáticas cruciales como la migración, la memoria histórica, la defensa del territorio, el medio ambiente y las resistencias de los pueblos étnicos y la población LGBTIQ+, la programación ofrece perspectivas profundas sobre los desafíos de nuestro siglo.
En tiempos de incertidumbre, el festival propone un lugar que invita a ver, escuchar y dialogar. Esta selección nace como un grito de estos tiempos; una apuesta sensible para encontrarse en torno a relatos que demuestran la capacidad de resistir, confrontar e iluminar la oscuridad. Porque la protección de los derechos conquistados es una responsabilidad compartida, los públicos y los cineastas y todo su ecosistema se unen desde la empatía para demostrar el eslógan (y hashtag) del evento: #SíHayPoderHumano.
Estas son las películas seleccionadas
Corto Ficción Internacional
La Cerrillana | Andrea Urquiola | Argentina
Una torreta en llamas | Humberto Flores Jáuregui | México
In four stops (En cuatro paradas) | Elizaveta Khlomova | Rusia
Shelter (Refugio) | Maarten Sleegers/Anna Sherstiuk | Países Bajos
My grandmother is a skydiver | Polina Piddubna | Alemania
Celeste | Clemen Villamizar Acosta | México
Outside (Afuera) | Frank van Bergen | Países Bajos
Muerto no | Alex Reis | Brasil
Corto Documental Nacional
Apotnojushi La casa del viento| Marbel Vanegas Jusayu | Colombia
Más allá de la corona| Juan David Mesa | Colombia
Cayenas libertarias| Javier Camilo Aranguren Montañez | Colombia
Y el río lloró| Zumaya Mayers C./Rodrigo Cuervo J. | Colombia
El Paraíso de Ainara | Esther Niemeier/Laura Espinel | Alemania/Colombia
Clemencia | Juliana Echeverry | Colombia
Si La Escombrera hablara| Juan Prado | Colombia
Cartas a la tierra| Erika David | Colombia
Madres de nacimiento| Gloria Isabel Gómez Ceballos | Colombia
Cine Comunitario Nacional
Por una gota de leche | Esteban J. Corzo | Colombia
Héroes del silencio | Atikeinis Durán Izquierdo | Colombia
Trenzando caminos de paz | Soraya Hidalides Bayuelo Castellar | Colombia
Juntas por la paz del Chocó| Andrés Estefan | Colombia
Volver a creer| Paola Díaz Gómez/Nicolás Cuéllar Gempeler/Eric Marti/Nayid Lorena Herran/Gustavo Cabezas/Ismail Pang/Mumit M/María Fernanda Pinilla | Colombia/Kenia/Bangladesh
Corto Ficción Nacional
Más allá | Bettina López Mendoza | Venezuela/Colombia/Estados Unidos/Canadá
Chaski Pacha | Ramiro Fierro | Colombia
Akababuru: Expresión de asombro | Irati Dojura | Colombia
Todos los días | David Rendón Peláez | Colombia
La independencia | John Agudelo Suárez | Colombia
La gran hazaña | Luber Yesidt Zúñiga Ordóñez | Colombia
Pawa | Marbel Ina Vanegas Jusayu | Colombia
Tuktu, Padre Maíz | Mauricio Prieto Muriel | Colombia
Sukua | Omar E. Ospina Giraldo | Colombia
Indiamenta | Carlos Nieto | Colombia
Los pliegues de la falda | Blanca Muñoz Ávila | Colombia
Sapos por todos lados | Jacobo Alban/Carlos Zerpa/Beltrán Pérez | Colombia/Francia/Venezuela
Largometraje Documental Nacional
El valor de la palabra | Marta Rodríguez/Fernando Restrepo | Colombia
Floresmiro | John Agudelo Suárez | Colombia
Cuando la palabra se hace búsqueda | Frank Benítez | Colombia
La luz por primera vez | Ibeth Rey Jerez/Frank Rodríguez | Colombia/España
Herencia: Los cantos de la tierra | Iván Acosta Rojas | Colombia
Kaugsankamalla: mientras vivamos | Soraida Chindoy/Karoline Pelikan | Colombia/Perú
El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar | Deimer Quintero Vertel | Colombia
Soñé su nombre | Ángela Carabalí | Colombia
Hija del volcán | Jenifer de la Rosa | España/México
Bojayá, la verdad desde adentro | Ramón Alexander Valencia Córdoba | Colombia
Andariega | Raúl Soto | Colombia
El juego de la vida | Mario Andrés Ruiz Zuluaga | Colombia
XIE. Defensa de la vida | Adriana Bernal-Mor/Paola Zuluaga | Colombia
Largometraje Documental Internacional
Notas sobre un destierro | Gustavo Castro | Brasil
Honorablé | Rhadem Musawah/Francis Tanglao-Aguas | Filipinas
Tierra que habla | Ana Fraile/Lucas Scavino | Argentina
Aminetu | Lucía Muñoz Lucena | España
El silencio de la tierra | Frank Gutiérrez | España/Francia/Bélgica
Apolo | Tainá Müller/Ísis Broken | Brasil
Desierto verde | Meliza Luna Venegas | Chile
Niñxs | Kani Lapuerta | México/Alemania
Aquí no entra luz | Karol Maia | Brasil
Three black men (Tres hombres negros) | Sienna McLean-LoGreco | Estados Unidos
Republic of Amnesia( República de la amnesia) | Kannan Arunasalam | Reino Unido/Sri Lanka
One in a million (Una entre un millón) | Jack MacInnes/Itab Azzam | Reino Unido/Estados Unidos
American Doctor (Médico estadounidense) | Poh Si Teng | Estados Unidos/Palestina/Qatar/ Malasia/Dinamarca
Carmela y los caminantes | Esteban Coloma/Luis Herrera | Ecuador
Los bibliotecarios (The librarians) | Kim Snyder | Reino Unido
58th | Carl Joseph Papa | Filipinas
Silenciada (Silenced) | Selina Miles | Australia
Largometraje Ficción Internacional
Mujeres modernas | Hugo Santa Cruz | Reino Unido
Cuando un río se convierte en mar | Pere Vilà Barceló | España
La Raya | Yolanda Cruz | México
1982 | Garcia JC | Perú
Feito Pipa | Allan Deberton | Brasil
Padamlágan Night light | Jenn Romano | Filipinas
El bosque | Suneesh Vadakkumbadan | India
La hija cóndor | Álvaro Olmos Torrico | Bolivia/Perú/Uruguay
El verano de Jahia (Jahia’s Summer) | Olivier Meys | Bélgica/Francia/Luxemburgo
Semillas | Eliana Niño | Colombia/España
Eva | William Reyes | Honduras/Colombia
El silencio de los palafitos | Yull Núñez | Colombia/México