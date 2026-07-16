Ya se puede consultar la Selección Oficial de la décimo tercera edición del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos Colombia (FICDEH 2026), que reúne 76 películas de 32 países, consolidando un espacio de encuentro para un cine comprometido con la dignidad, la justicia y la memoria colectiva. El evento tendrá lugar del 12 al 19 de agosto.

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La imponente muestra —que incluye 41 obras dirigidas por mujeres— se proyectará en más de 120 escenarios distribuidos en 11 ciudades (Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira, Tunja y Quibdó) y 34 municipios del país.

A través de temáticas cruciales como la migración, la memoria histórica, la defensa del territorio, el medio ambiente y las resistencias de los pueblos étnicos y la población LGBTIQ+, la programación ofrece perspectivas profundas sobre los desafíos de nuestro siglo.

En tiempos de incertidumbre, el festival propone un lugar que invita a ver, escuchar y dialogar. Esta selección nace como un grito de estos tiempos; una apuesta sensible para encontrarse en torno a relatos que demuestran la capacidad de resistir, confrontar e iluminar la oscuridad. Porque la protección de los derechos conquistados es una responsabilidad compartida, los públicos y los cineastas y todo su ecosistema se unen desde la empatía para demostrar el eslógan (y hashtag) del evento: #SíHayPoderHumano.

Estas son las películas seleccionadas

Corto Ficción Internacional

La Cerrillana | Andrea Urquiola | Argentina

Una torreta en llamas | Humberto Flores Jáuregui | México

In four stops (En cuatro paradas) | Elizaveta Khlomova | Rusia

Shelter (Refugio) | Maarten Sleegers/Anna Sherstiuk | Países Bajos

My grandmother is a skydiver | Polina Piddubna | Alemania

Celeste | Clemen Villamizar Acosta | México

Outside (Afuera) | Frank van Bergen | Países Bajos

Muerto no | Alex Reis | Brasil

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Corto Documental Nacional

Apotnojushi La casa del viento| Marbel Vanegas Jusayu | Colombia

Más allá de la corona| Juan David Mesa | Colombia

Cayenas libertarias| Javier Camilo Aranguren Montañez | Colombia

Y el río lloró| Zumaya Mayers C./Rodrigo Cuervo J. | Colombia

El Paraíso de Ainara | Esther Niemeier/Laura Espinel | Alemania/Colombia

Clemencia | Juliana Echeverry | Colombia

Si La Escombrera hablara| Juan Prado | Colombia

Cartas a la tierra| Erika David | Colombia

Madres de nacimiento| Gloria Isabel Gómez Ceballos | Colombia

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Cine Comunitario Nacional

Por una gota de leche | Esteban J. Corzo | Colombia

Héroes del silencio | Atikeinis Durán Izquierdo | Colombia

Trenzando caminos de paz | Soraya Hidalides Bayuelo Castellar | Colombia

Juntas por la paz del Chocó| Andrés Estefan | Colombia

Volver a creer| Paola Díaz Gómez/Nicolás Cuéllar Gempeler/Eric Marti/Nayid Lorena Herran/Gustavo Cabezas/Ismail Pang/Mumit M/María Fernanda Pinilla | Colombia/Kenia/Bangladesh

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Corto Ficción Nacional

Más allá | Bettina López Mendoza | Venezuela/Colombia/Estados Unidos/Canadá

Chaski Pacha | Ramiro Fierro | Colombia

Akababuru: Expresión de asombro | Irati Dojura | Colombia

Todos los días | David Rendón Peláez | Colombia

La independencia | John Agudelo Suárez | Colombia

La gran hazaña | Luber Yesidt Zúñiga Ordóñez | Colombia

Pawa | Marbel Ina Vanegas Jusayu | Colombia

Tuktu, Padre Maíz | Mauricio Prieto Muriel | Colombia

Sukua | Omar E. Ospina Giraldo | Colombia

Indiamenta | Carlos Nieto | Colombia

Los pliegues de la falda | Blanca Muñoz Ávila | Colombia

Sapos por todos lados | Jacobo Alban/Carlos Zerpa/Beltrán Pérez | Colombia/Francia/Venezuela

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Largometraje Documental Nacional

El valor de la palabra | Marta Rodríguez/Fernando Restrepo | Colombia

Floresmiro | John Agudelo Suárez | Colombia

Cuando la palabra se hace búsqueda | Frank Benítez | Colombia

La luz por primera vez | Ibeth Rey Jerez/Frank Rodríguez | Colombia/España

Herencia: Los cantos de la tierra | Iván Acosta Rojas | Colombia

Kaugsankamalla: mientras vivamos | Soraida Chindoy/Karoline Pelikan | Colombia/Perú

El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar | Deimer Quintero Vertel | Colombia

Soñé su nombre | Ángela Carabalí | Colombia

Hija del volcán | Jenifer de la Rosa | España/México

Bojayá, la verdad desde adentro | Ramón Alexander Valencia Córdoba | Colombia

Andariega | Raúl Soto | Colombia

El juego de la vida | Mario Andrés Ruiz Zuluaga | Colombia

XIE. Defensa de la vida | Adriana Bernal-Mor/Paola Zuluaga | Colombia

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Largometraje Documental Internacional

Notas sobre un destierro | Gustavo Castro | Brasil

Honorablé | Rhadem Musawah/Francis Tanglao-Aguas | Filipinas

Tierra que habla | Ana Fraile/Lucas Scavino | Argentina

Aminetu | Lucía Muñoz Lucena | España

El silencio de la tierra | Frank Gutiérrez | España/Francia/Bélgica

Apolo | Tainá Müller/Ísis Broken | Brasil

Desierto verde | Meliza Luna Venegas | Chile

Niñxs | Kani Lapuerta | México/Alemania

Aquí no entra luz | Karol Maia | Brasil

Three black men (Tres hombres negros) | Sienna McLean-LoGreco | Estados Unidos

Republic of Amnesia( República de la amnesia) | Kannan Arunasalam | Reino Unido/Sri Lanka

One in a million (Una entre un millón) | Jack MacInnes/Itab Azzam | Reino Unido/Estados Unidos

American Doctor (Médico estadounidense) | Poh Si Teng | Estados Unidos/Palestina/Qatar/ Malasia/Dinamarca

Carmela y los caminantes | Esteban Coloma/Luis Herrera | Ecuador

Los bibliotecarios (The librarians) | Kim Snyder | Reino Unido

58th | Carl Joseph Papa | Filipinas

Silenciada (Silenced) | Selina Miles | Australia

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Largometraje Ficción Internacional

Mujeres modernas | Hugo Santa Cruz | Reino Unido

Cuando un río se convierte en mar | Pere Vilà Barceló | España

La Raya | Yolanda Cruz | México

1982 | Garcia JC | Perú

Feito Pipa | Allan Deberton | Brasil

Padamlágan Night light | Jenn Romano | Filipinas

El bosque | Suneesh Vadakkumbadan | India

La hija cóndor | Álvaro Olmos Torrico | Bolivia/Perú/Uruguay

¿Por qué seguimos pensando que nuestra vida es una ‘odisea’?

El verano de Jahia (Jahia’s Summer) | Olivier Meys | Bélgica/Francia/Luxemburgo

Semillas | Eliana Niño | Colombia/España

Eva | William Reyes | Honduras/Colombia

El silencio de los palafitos | Yull Núñez | Colombia/México

*Más información en las redes y en la página oficial del evento.