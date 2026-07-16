Lucas González reaccionó al fichaje estrella que tendría Atlético Nacional desde Argentina: “Es fantástico”

Atlético Nacional sigue armando la nómina para el segundo semestre de la Liga Betplay con el único objetivo de ser campeón en el mes de diciembre. Luego de perder la final ante el Junior de Barranquilla, hubo movimientos clave y remezón total, comenzando por la destitución de Diego Arias y el nombramiento oficial de Lucas González como nuevo entrenador.

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Lucas vuelve a su casa básicamente. En Atlético Nacional se formó como entrenador y estuvo a cargo de las categorías menores por muchos años. Cuando Harold Rivera lo quería como asistente técnico en Santa Fe, prefirió emprender su camino por sí solo y comenzó la dirección técnica en Águilas Doradas.

Tras dar la vuelta por clubes como América de Cali y Deportes Tolima, además de Central Córdoba de Argentina, ya firmó como DT en propiedad en Nacional y su llegada causa mucha expectativa, en medio de la presión y el afán por salir campeón con una nómina cargada de figuras y renombres.

Lucas González, DT de Nacional Foto: Cristian Bayona

En una charla con Win Sports, Lucas siguió hablando de sus primeros trabajos con Nacional y la expectativa por el título, aunque sorprendió al dedicar unas palabras a Duván Vergara, volante ofensivo que suena como posible refuerzo en el Rey de Copas para el segundo semestre del año.

"Juan Manuel Rengifo es un jugador que tuve en divisiones menores; mientras él sea jugador de nosotros, lo voy a explotar, representa el juego que yo quiero ejercer. Por otra parte, por supuesto que me encantaría tener a Duván Vergara; es un extremo fantástico. Ojalá que él pueda… pic.twitter.com/uWNvd2UnVm — Win Sports (@WinSportsTV) July 16, 2026

“Por otra parte, por supuesto que me encantaría tener a Duván Vergara; es un extremo fantástico. Ojalá que él pueda venir en algún momento”, dijo Lucas en Win Sports.

¿Duván Vergara cerca de ir a Nacional?

Los rumores aumentan, pero lo cierto es que Duván Vergara tiene contrato vigente con Racing de Argentina y las intenciones de las directivas y cuerpo técnico es mantenerlo en la nómina para el segundo semestre, más allá de que el volante no es de la titular y venía siendo usado como cambio para la segunda parte.

Duván Vergara con Racing Foto: Racing Club

No es una negociación fácil para Nacional, no solo por las intenciones de Racing de no dejarlo ir, sino porque es un jugador de alto valor y salario en el mercado de pases. Por ejemplo, su ficha está valorada en 2.3 millones de euros en Argentina.

Pese a que la negociación se ve complicada en Medellín, todo también dependería del futuro del venezolano Eduard Bello, quien entró a la discusión días atrás por una oferta de préstamo desde el Deportivo Cali, que lo dirige Rafael Dudamel.

El lazo de nacionalidad, más la oportunidad de ser titular en el cuadro ‘azucarero’, le abren una opción en el FPC. Si esto se da, quedaría una vacante que podría ser ocupada por Duván Vergara.