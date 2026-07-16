Tour de Francia 2026: Clasificación general de Egan Bernal y los colombianos tras la etapa 12

Este jueves, 16 de julio, se disputó la decimosegunda etapa del Tour de Francia 2026. Aunque el recorrido tenía tres puertos de montaña, estaba diseñado para el protagonismo de lo esprinters como sucedió en la jornada inmediatamente anterior.

Tour de Francia 2026: consulte el recorrido y perfil interactivo de las próximas etapas

Fueron 179.1 kilómetros de trayecto entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, donde el pelotón llegó masivamente con los equipos interesados en la victoria marcando el ritmo.

Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), la carta de Colombia en el embalaje, hizo un gran esfuerzo para mantenerse en cabeza de carrera. Faltando 13 kilómetros trató de pegarse a una escapada, pero lo neutralizaron rápidamente.

Los favoritos tuvieron un día relativamente tranquilo. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quienes lideran la clasificación general, transitaron sin mayores contratiempos hasta la línea de meta.

Accidentado final en la etapa 12

Tim Merlier (Soudal-Quickstep) se quedó con la victoria de etapa en un final accidentado. El colombiano Gaviria se llevó la peor parte, luego de tocar su rueda con la de Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) y perder el control de la bicicleta.

Para ese momento los tiempos estaban neutralizados y no hubo modificaciones en la clasificación general. Egan Bernal continúa en el puesto 11° y espera que en las etapas de montaña pueda reducir la diferencia respecto a Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5).

Pogačar mantiene la camiseta amarilla con buena distancia sobre sus más inmediatos perseguidores. El esloveno solo debe evitar caídas para seguir encaminado hacia su quinto título en el Tour de Francia.

Líderes del Tour

¿Qué le pasó a Fernando Gaviria?

Ahora la mente está puesta sobre el estado de salud de Fernando Gaviria, quien cruzó la meta asistido por uno de sus compañeros y se someterá a exámenes médicos para determinar si puede seguir compitiendo.

El velocista antioqueño terminó con raspaduras en el brazo y la pierna, además de un fuerte dolor en el hombro que seguramente será revisado por el personal médico de Caja Rural. Lo más seguro es que no pueda continuar en carrera y sea el primer retiro entre los ciclistas colombianos que asistieron al Tour en su presente edición.

Durísima caída de Fernando Gaviria en pleno sprint en el Tour de Francia: Cruzó la meta con fuertes heridas

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 12)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 43:04:01

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 3′36″

3. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4′06″

4. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 4′22

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 4′35″

6. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 4′44″

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 5′08″

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 5′45″

9. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 6′34″ (2,69 m)

10. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 11′49″

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11. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 12′15″

30. Harold Tejada (XDS Astana), a 50′49″

39. Einer Rubio (Movistar Team), a 1:11′14″

40. Sergio Higuita (XDS Astana), a 1:12′03″

165. Fernando Gaviria (Caja Rural), a 2:57′21″.