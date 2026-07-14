Clasificación general del Tour de Francia 2026: Egan Bernal pagó el precio de la etapa 10

Egan Bernal (Netcompany Ineos) pagó las consecuencias por el exigente recorrido de la etapa 10 en el Tour de Francia 2026. El colombiano se fundió en el Col de Pertus, justo después de que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) lanzara su ataque por la victoria.

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El esloveno dio otra exhibición de ciclismo en el arranque de la segunda semana y aumentó la diferencia en la clasificación general sobre Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Richard Carapaz (EF Education) intentó darle una alegría a su país, pero fue imposible ante el ritmo arrasador de Pogačar. El corredor ecuatoriano dejó buenas sensaciones y apunta a intentarlo de nuevo en la fuga de las próximas etapas.

El único consuelo para Vingegaard es que pudo despegarse de Isaac del Toro (UAE Team Emirates) y tiene prácticamente garantizado su lugar en el podio del Tour de Francia.

A menos que suceda algo extraordinario, Tadej Pogačar está encaminado a su quinto título en la Grande Boucle y aumenta su leyenda como ciclista profesional. A pesar de las críticas y ataques por presunto dopaje, el esloveno demuestra que es el mejor del mundo en cada jornada.

Egan Bernal pierde posiciones

Egan Bernal hizo un trabajo titánico por mantenerse en el grupo principal, pero no le alcanzó para defender su posición en el ‘top 10′ de la clasificación general. El colombiano abre la segunda semana con una decisión muy importante que tomar: seguir compitiendo con los favoritos o buscar la victoria de etapa.

El ‘joven maravilla’ acudió a este Tour de Francia casi por accidente. La lesión de Oscar Onley obligó a cambiar los planes en el Netcompany Ineos y entró en la convocatoria oficial a última hora.

En principio, debía apoyar a Thymen Arensman, aunque todo cambió cuando mostró fortaleza en la montaña y se metió en los diez primeros lugares de la general.

Este martes, empezando la segunda semana del Tour, perdió un total de 2 minutos y 53 segundos respecto al tiempo de Pogačar.

Egan Bernal compitiendo en el Tour de Francia 2026. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 10)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 36:15:02

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 3′36″

3. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4′06″

4. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 4′22

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 4′35″

6. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 4′44″

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 5′08″

8. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 5′45″

9. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 6′34″ (2,69 m)

10. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 11′49″

…

11. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 12′15″

29. Harold Tejada (XDS Astana), a 48′13″

38. Sergio Higuita (XDS Astana), a 1:11′03″

39. Einer Rubio (Movistar Team), a 1:11′44″.