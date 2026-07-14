El Tour de Francia 2026 deja otro batacazo de Tadej Pogačar en la etapa 10: Egan lo intentó

Apenas arrancó la segunda semana del Tour de Francia 2026 y Tadej Pogačar ya parece haber sentenciado el título de la carrera en la llegada a Le Lioran.

Después de los 166.6 km, quien viste de amarillo pasó como primero en el arribo al Col de Font Cére, de tercera categoría. Sus contrincantes directos, Remco Evenepoel y Paul Seixas pasaron medio minuto después.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

Líderes del Tour

Clasificación de la etapa 10 del Tour de Francia 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) – 3:58:08 | 210 UCI | 100 puntos. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 0:32 | 150 UCI | 70 puntos. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – a 0:34 | 110 UCI | 50 puntos. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) – a 0:34 | 90 UCI | 40 puntos. Juan Ayuso (Lidl - Trek) – a 0:38 | 70 UCI | 32 puntos. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) – a 0:38 | 55 UCI | 26 puntos. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – a 0:44 | 45 UCI | 22 puntos. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) – a 1:31 | 40 UCI | 18 puntos. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) – a 1:59 | 35 UCI | 14 puntos. Lenny Martínez (Bahrain - Victorious) – a 2:03 | 30 UCI | 10 puntos.

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15. Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 2:53

26. Harold Tejada (XDS-Astana) a 22:54

40. Sergio Higuita (XDS-Astana) a 45:44

48. Einer Rubio (Movistar) a 1:04:42

Tour de Francia 2026 — Etapa 10

Quien está en la cima del ciclismo mundial le bastó apretar el paso en uno de los ascensos para ir dejando por el camino rivales. No fue el gran ataque, pero suficiente para dar un nuevo golpe hacia otra consagración en la Grande Boucle de parte de ‘Pogi’.

A falta de varios días con grandes exigencias, no se ve cómo los demás favoritos puedan llegar a destronar a Tadej de la cima de la clasificación general. Hasta la fecha, solo en una fracción dio muestra de flaquear, pero a los pocos días se reencontró con su mejor estado de forma y dio cátedra.

Los seis favoritos al título del Tour de Francia 2026: cinco europeos y un latinoamericano

Bernal tuvo que aflojar

Para Egan Bernal fue un día con matices negativos. Al parecer, el día de descanso en lugar de ayudarle lo terminó perjudicando y logró ser consistente para seguir a rueda del pelotón en una parte de las subidas previstas.

Cuando restaban menos de 40 km para el final de la etapa 10, el zipaquireño aflojó. Sus rivales directos contra los que defendía el puesto 10 ascendieron algo mejor, dejando como saldo final de la fracción de este martes la baja de un puesto para el del Netcompany INEOS.

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

Los demás colombianos completaron la exigente décima etapa del Tour de Francia 2026 con actuaciones discretas, pero manteniéndose en competencia.

Harold Tejada volvió a ser el mejor de los escarabajos restantes, rodando con regularidad en una jornada de montaña que provocó diferencias importantes entre los favoritos de la clasificación general.

Sergio Higuita también cruzó la meta sin mayores contratiempos, mientras que Einer Rubio administró esfuerzos para superar el duro recorrido y conservar energías de cara a las próximas etapas de alta montaña.