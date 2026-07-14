El alcalde Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, entregaron 29 nuevos segmentos viales en las Zonas Industriales de Puente Aranda. Con la inauguración, ya son 50 vías que se han proporcionado a la localidad.

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Las obras hacen parte del proyecto de Valorización del Acuerdo 724 de 2018 y tiene el objetivo de mejorar la movilidad del sector. En total, contempla la intervención de 145 segmentos viales y espacio público en Puente Aranda y Montevideo.

La ejecución se dividió en cinco grupos y, en enero de 2024, de acuerdo con la administración actual, la Alcaldía de Galán recibió el grupo 1 en obra, con un avance del 1,94 %.

“Cuando llegamos esta obra de Valorización debía estar lista, porque fue contratada en el 2021, y tenía que estar en el 2023. Nuestro compromiso fue hacerla en el menor tiempo posible, hacerla bien y recuperar la confianza de la gente”, explicó el mandatario distrital.

Con esta entrega, ya son dos grupos de obra finalizados: el 1 y el 4, lo que corresponde a 50 segmentos viales entregados a la ciudadanía que usa las zonas industriales de la zona.

“El proyecto de construcción de vías y espacio público en las Zonas Industriales de Puente Aranda y Montevideo está compuesto por cinco grupos, para la construcción de 145 segmentos viales o calles; hoy entregamos el segundo grupo, y completamos 50 nuevos segmentos viales. Vamos a seguir trabajando para este año entregar otros 30 segmentos viales”, indicó Orlando Molano, director del IDU.

Beneficios de las obras

Nada más las obras del grupo 4 beneficiarán a más de 34.550 personas e incluyeron la construcción de más de 22 mil metros cuadrados de espacio público. También cuenta con zonas verdes y 71 árboles entre liquidámbar, cedro, cajeto, nogal y chicalá.

Todas las actividades incluyen actualización y ampliación de redes de acueducto, servicios públicos y telecomunicaciones. Entre los dos grupos ya finalizados, han renovado 10.474 metros lineales de redes secas y 17.496 metros lineales de redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

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Las renovaciones también incluyeron mejoras en los espacios de comerciantes y visitantes de San Andresito de la 38. Los segmentos viales intervenidos fueron los de la carrera 38, entre calles Sexta y la transversal 42, lo que beneficiará a 40 centros comerciales y 1.200 vendedores.

También se intervinieron 7 segmentos en la calle 17, entre carreras 33 y 34 bajo la Actuación Estratégica ZIBo (Zona Industrial de Bogotá), liderada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.

Desde enero de 2024, se han gestionado el 70% de las 19 obras de valorización que encontró la administración de Galán. A junio de 2026 estos son los proyectos entregados:

Puentes de la calle 127 con avenida Boyacá

Avenida El Rincón, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91

Avenida Boyacá, desde la calle 170 hasta la calle 183

Aceras y ciclorrutas de la autopista Norte, entre la calle 128A y Héroes (oriental)

Corredor ambiental Canal Córdoba, entre las calles 129 y 170.

Avenida La Sirena o calle 153, desde la autopista Norte hasta la avenida Boyacá (calzada norte)

Reconstrucción de vías en el Eje Zona Industrial