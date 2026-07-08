Así serán los cierres de dos carriles en la Av. Carrera 15 entre Av. Calle 85 y Calle 87

Las autoridades de Bogotá le informaron a la ciudadanía que el próximo 10 de julio se implementarán cierres viales en la localidad de Chapinero, específicamente en la Av. Carrera 15 entre Av. Calle 85 y Calle 87.

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Las restricciones se realizarán para permitir las actividades de construcción e instalación de la infraestructura Box Culvert, que hace parte del Plan Parcial Quora.

Este proyecto, de más de cinco hectáreas, generará más de 18.000 metros cuadrados de espacio público en el barrio El Virrey; además, construirá edificaciones, viviendas, espacios de comercio y culturales.

Debido a las obras, la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre del carril y el andén oriental y central de la Av. Carrera 15 entre Av. Calle 85 y Calle 87. Las actividades se llevarán a cabo a partir del 10 de julio a las 10:00 p. m. con horarios de cierre de 24 horas.

La ejecución tendrá una duración aproximada de nueve meses, de acuerdo a la Alcaldía. Las autoridades implementarán un Plan de Manejo de Tránsito, con el objetivo de reducir las afectaciones a la movilidad en el sector.

Los cierres

Para ejecutar las actividades y mitigar los riesgos, la Secretaría de Movilidad indicó que se implementará una infraestructura provisional con un carril para el tránsito vehicular.

Cierres entre la Av. Calle 85 y Calle 87. Foto: SDM

Para la circulación de automóviles particulares y transporte público, los usuarios que transiten en sentido sur-norte por la Av. Carrera 15 deberán continuar por los dos carriles habilitados.

Debido al cierre, los dos paraderos de SITP ubicados sobre la Carrera 15 en la Av. Calle 85 y Calle 87, se trasladarán a la Av. Carrera 15 entre Calle 83 y Calle 84A.

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Por su parte, los peatones que transitan por el sector, específicamente por el andén oriental, deberán cambiar al occidental por las intersecciones semaforizadas de la Av. Carrera 15 con Av. Calle 85 y Calle 88.

Para la ciclovía, los ciclistas no tendrán modificaciones y podrán utilizar la infraestructura destinada al costado oriental y occidental de la zona de obra que se establecerá en la Av. Carrera 15.

Las autoridades recomendaron a los peatones utilizar los senderos destinados para ellos, seguir los desvíos señalizados y transitar con precaución.