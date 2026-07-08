Manifestación en Bogotá este miércoles 8 de julio afecta la operación del TransMilenio en la av. Caracas: estos son los puntos bloqueados

Este miércoles 8 de julio, se presentaron bloqueos que afectaron el sistema TransMilenio y la movilidad de Bogotá. Las secretarías de Gobierno y de Movilidad estuvieron presentes en el lugar de los hechos para reducir las afectaciones.

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El bloqueo total de la vía se registró en la avenida Caracas, entre las calles 60 y 63, en ambos sentidos del corredor. El equipo de Diálogo Social y Derechos Humanos de la Alcaldía Distrital llegó al punto para conversar con los manifestantes.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Gobierno, la protesta se realizó por la falta de pagos a los empleados de una empresa. El bloqueo afectó a 29.725 usuarios de TransMilenio y obligó al cierre temporal de las estaciones Calle 76, Temporal Flores, Temporal Calle 57, Temporal Marly, Temporal Av. 39 y Calle 26.

“A esta hora manifestantes bloquean la troncal Caracas. Flota troncal realiza desvíos por la calle 76 al oriente para tomar NQS al sur y en la calle 26 al occidente para tomar NQS en sentido sur-norte”, indicó la Secretaría de Movilidad.

Ya se restableció el paso y las estaciones de TransMilenio reabrieron. Por otra parte, se activó, desde las 9:00 a. m., una manifestación llamada “Plantón humanitario por los colombianos desaparecidos en Rusia y Ucrania”, en la estación El Tiempo-Maloka, en la localidad de Fontibón.

Asimismo, a las 10:00 a. m. empezó la “Movilización nacional en contra del mandato de Abelardo De La Espriella”, en la Plaza de Bolívar. A la 1:00 p. m. está programada la marcha “No nos van a destripar, la revolución no descansa” en el Palacio de Justicia, ubicado en La Candelaria.

¿Cómo está la movilidad?

Este miércoles, la movilidad de Bogotá registró siniestros viales, carros varados y una falla semafórica que generó afectaciones en la ciudad.

Sobre las 6:50 a. m., un automóvil chocó contra el separador en la avenida Circunvalar con calle 92, en sentido sur-norte, lo que ocasionó el cierre de un carril mientras el Grupo Guía adelantaba labores para agilizar el tránsito en la zona.

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A la misma hora, una camioneta varada en la avenida Boyacá con calle 9, en la localidad de Kennedy, afectó la intersección en sentido sur-norte. También se presentó un siniestro vial en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 83, en Fontibón, que impactó la movilidad en ese punto.

Más adelante, hacia las 8:02 a. m., un camión averiado en la avenida Cali con avenida El Dorado, en sentido occidente-oriente, causó la afectación de dos carriles. El Grupo Guía realizó maniobras para retirar el vehículo y reducir las congestiones. Además, se reportó una falla semafórica en la intersección de la avenida Boyacá con diagonal 62 Sur.