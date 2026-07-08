Reconocida presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio y compartió particular detalle: “Van a ser dos matrimonios”

Isabella Atehortúa, reconocida presentadora de Noticias RCN, desató una ola de reacciones en sus fieles seguidores de redes sociales, luego de subir un inesperado contenido sobre una etapa de su vida que estaba lista para vivir.

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La celebridad compartió imágenes en las que mostró la propuesta de matrimonio que le hizo a su novio, buscando plasmar la sorpresa que preparó y llevó a cabo para un instante especial.

La publicación dejó a la vista cómo la comunicadora alistó todo para el momento en que le preguntaría a su pareja si deseaba seguir junto a ella en esta etapa importante. Las imágenes fueron del pasado 5 de julio, revelando la organización que realizó para que todo saliera como correspondía.

Atehortúa indicó que esto solo hacía parte de una dinámica con su pareja, ya que él le había pedido matrimonio antes y solo era parte de una conexión que tenían.

Lo particular de la situación fue que esta pedida de mano no resultó como esperaba la presentadora, pues su novio ingresó por otro acceso distinto y se topó con quienes estaban preparados para la sorpresa.

“Sí, ya me habían pedido matrimonio. Sí, yo también pedí. Es lo que uno llama un chiste interno. Y también que este amor me brota por los poros y cursi sí que soy. Dos pedidas y también van a ser dos matrimonios”, escribió.

Al hablar sobre esta iniciativa y la idea que rodeó su presente, la famosa comentó que estaba muy feliz de unir su vida al papá de su primer bebé, el cual estaba cada vez más cerca de nacer.

“Suelo decir al contar nuestra historia que la probabilidad de que nos conociéramos era de una en un millón. Se me ocurrió preguntarle a chatiana si podíamos sacar una estimación aproximada y, después de muchas fórmulas que leí de corrido y un tal señor matemático que se llamaba Fermi, me dijo que en realidad era de una en seis millones”, escribió en el pie de foto.

“Bendito Nuquí, que nos juntó y que hasta, a veces, nos ha hecho dudar de lo agnósticos que somos. Bendito el sueño que tuve en la noche en la que hablé contigo por primera vez, por mostrarte en una casa blanca con un jardín mientras te decía ‘mi amor, te amo’. Bendita tu risa que se tomó todo a la ligera, incluso cuando un par de semanas después te dije con una copa de vino en la mano “yo creo que usted y yo nos vamos a casar”, agregó.

Por último, la presentadora de RCN soltó la pregunta, mostrando lo entusiasmada que estaba de dar dicho paso en su vida personal.

“Así que no me queda más que preguntarte si quieres, por favor, cumplir mis sueños y presagios. ¿Te quieres casar conmigo?”, concluyó.