Jessica de la Peña, de luto por dolorosa pérdida; despidió a ser amado con duro mensaje: “El tiempo me dará el consuelo”

Jessica de la Peña es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana, debido a su extensa trayectoria en informativos nacionales. Su trabajo destacó por años, robándose el cariño de miles de seguidores.

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Recientemente, la comunicadora fue foco de reacciones en plataformas digitales debido a un doloroso momento que atravesó y marcó su presente. La famosa reveló que perdió a un ser amado, despidiéndolo con un sentido mensaje.

De la Peña compartió la triste noticia de la muerte de su padre, quien había estado luchando con problemas de salud considerables.

En el post, la presentadora indicó que el dolor que cargaba era muy duro, pero sentía que ya era momento de que descansara del complejo panorama que lo había golpeado.

“¿Cómo le explicas al corazón lo que tu cabeza sabe? Mi cabeza tiene claro que ya era tiempo de que descansaras, porque era justo contigo. No más enfermedad, no más sufrimiento, no más dolor, ni para ti, ni para mi. Mi cabeza incluso le pidió varias veces a Dios, que te mirara con ojos de misericordia, que te llevara a su lado, porque allá en el cielo, sabía que ibas a estar pleno y feliz", escribió.

“Pero, ¿cómo entiende mi corazón eso, cómo entiende toda la falta que me vas a hacer, que ya me estás haciendo? No hay forma, creo yo. Sólo el tiempo me dará el consuelo. El mismo consuelo que me da saber que te lo di todo y más en vida, que te llené de besos y abrazos siempre, que te acompañé hasta tu último respiro", agregó.

Al despedir a su progenitor, De la Peña le agradeció todo lo que vivieron y expresó todo el amor que cargaba en su corazón por él.

“Papi fuiste maravilloso! Siempre lo he dicho, gran parte de mi, te lo debo a ti… Me dejaste muchas de tus cualidades y las honraré aún más, ahora que no estás. Gracias infinitas, papi. Agradezco cada minuto que estuve contigo! TE AMO, Ricardo Luis!!!! Te amo mi mono lindo. Me dejaste el corazón", finalizó.