Mítico estadio de Colombia sufre serias afectaciones tras el terremoto: el mural de un ídolo sufrió daños

Uno de los estadios más importantes de Colombia sufrió daños y alteraciones por el terremoto que azotó al país en la mañana de este 10 de agosto. Sobre las 7.34 a.m., el suroccidente colombiano sintió la fuerza de la catástrofe natural tras un movimiento telúrico que sigue aumentando el número de víctimas.

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En las redes sociales se conocieron reportes que tienen que ver con el estadio Pascual Guerrero en la capital del Valle del Cauca, casa del América de Cali y una de las canchas más importantes del FPC, que incluso ha sido sede de varias finales de la Copa Libertadores.

El estadio Pascual Guerrero también es sede de la Selección Colombia Femenina y además ha sido anfitrión de algunos eventos culturales, musicales y atléticos. El escenario deportivo sufrió algunas alteraciones y daños tras el movimiento telúrico que perjudicó en gran medida a la capital vallecaucana.

Vista aérea del estadio Pascual Guerrero, uno de los escenarios que ha consolidado a Cali como sede de grandes eventos deportivos y musicales. Foto: Alcaldía de Cali-API

Su estructura en la zona occidental presenta serias alteraciones y se observan escombros en el suelo. El mural donde aparece Adrián Ramos también sufrió consecuencias por el fuerte sismo en Colombia. Al igual que los aeropuertos de Pereira, Manizales, Cali y Armenia, este recinto deportivo deberá ser intervenido y analizado en detalle por los especialistas para determinar la gravedad de los daños.

Estadio Pascual Guerrero lado Occidental, donde está el Mural de nuestro Capi Adrián Ramos. pic.twitter.com/jWtQWBLMci — América Store Colombia (@AmericaStore_Co) August 10, 2026

Cabe recordar que la alerta por el estadio adquiere carácter de urgencia debido a que es un escenario con alta afluencia de personas en Colombia y está expuesto a grandes aforos. Asimismo, puede ser utilizado para eventos musicales o culturales con asistencia masiva.

La Dimayor suspende las actividades futbolísticas

Debido al mencionado terremoto, la Dimayor anunció que ningún partido del Fútbol Profesional Colombiano se jugará esta semana. Esto, después de hacer un análisis de la situación y de las devastadoras consecuencias que dejó el movimiento telúrico en el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero. Mientras continúa la pausa en solidaridad con las víctimas, se esperan más reportes sobre el Pascual Guerrero, su estado tras el fuerte sismo y si el estadio será intervenido para reforzar su seguridad.

Segundo anuncio de Dimayor tras el terremoto en Colombia este lunes, 10 de agosto de 2026. Foto: Izq: Colprensa y logo oficial de Dimayor / Der: AFP.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – Dimayor, se permite informar que, tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana”, dijo la Dimayor en un comunicado de prensa.