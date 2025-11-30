Mario Yepes revela cómo logró que Didier Drogba haga presencia en su partido despedida: curioso detalle fue clave

Ya es de público conocimiento la nómina de lujo que tendrá Mario Alberto Yepes en su partido de despedida: “Capitanes Legendarios”. Este se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

El Pibe Valderrama, Falcao, Iván Ramiro Córdoba, y varios colombianos más, aparecen como invitados de lujo. Sin embargo, también hay futbolistas extranjeros que harán presencia en Cali, y uno de ellos es Didier Drogba.

A Didier Drogba le gustó Cartagena y quiere volver a Colombia: partido de Mario Yepes es su oportunidad

Yepes jugó su último partido, como profesional, en 2015. A lo largo de toda su carrera nunca compartió equipo con Didier Drogba. Por eso, resultó curiosa la presencia del marfileño en la lista de invitados al partido de despedida de Mario Alberto.

Por tal razón, SEMANA aprovechó para preguntarle a Yepes sobre la invitación que le hizo a Didier Drogba. Fue el pasado martes 25 de noviembre, en una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá, y cuyo fin era dar más detalles del partido de despedida.

“Bueno, con Didier, él siempre me dijo: ‘el día que hagas un partido en Cali, en Colombia, invítame. Quiero estar de nuevo en Colombia’, Me había dicho que en alguna ocasión había estado en Cartagena. Cuando le dije, me dijo ‘allí estaré”, dijo el excapitán de la Selección Colombia.

Y añadió: “Nunca jugamos juntos, siempre fuimos rivales; pero siempre donde nos encontramos, nos guardamos una admiración y un respeto mutuo. Es una persona con la cual yo sabía que podía contar, y estoy muy contento de tenerlo acá en mi país y en mi ciudad”.

Drogba y Yepes, en contra, en el Mundial 2014. | Foto: Getty Images

Es prometedor el espectáculo que vivirá Cali el próximo 20 de diciembre. La grama del Pascual Guerrero tendrá a figuras de renombre y leyendas de La Tricolor que dejaron su huella imborrable. Incluso, Yepes afirmó que están a la espera de que confirme James Rodríguez.

“Obviamente Cuadrado, por un tema de temporada y calendario, no va a poder estar. Pero después, prácticamente están Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Amaranto Perea, Pablo Armero, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Teófilo Gutiérrez, Jackson Martínez, Juan Fernando Quintero y, bueno, mi idea es que El Tigre Falcao juegue con este equipo del 2014”, añadió Mario.

Entre los títulos más destacados de Mario en su carrera, resalta la Serie A 2011 con Milán, La Copa de Francia 2006 con PSG, dos ligas con River Plate (1999 y 2000), además de una liga con Deportivo Cali (1998).

Mario Alberto Yepes en la rueda de prensa donde anunció su partido homenaje. | Foto: Semana - Miguel Cruz