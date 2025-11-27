Deportes
Prensa francesa tiembla con Colombia, Luis Díaz y James para el Mundial 2026 y vaticina el sorteo: “El más difícil”
El medio más importante de Francia hace una radiografía previa al sorteo del Mundial 2026 y no quieren saber absolutamente nada de la Selección Colombia.
La Selección Colombia cierra un año excepcional con clasificación al Mundial 2026 a bordo y un gran rendimiento luego de algunas dudas durante el proceso de Néstor Lorenzo. Lo cierto es que con el entrenador argentino se logró el cupo que era obligatorio y se mantiene un buen nivel deportivo en partidos amistosos.
Noviembre fue un mes clave para la Selección Colombia, pues cayó la competencia oceánica para calibrar las líneas, tomar confianza, probar jugadores y afinar la puntería pensando en el Mundial 2026 y las opciones de hacer historia. La ‘Tricolor’ quedó en el bombo 2 y espera eludir a las potencias del mundo.
Cabe recordar que el próximo 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026 desde Washington, donde asistirán los principales dirigentes de la FIFA y se conocerá el grupo que le tocará a la Selección Colombia, puede quedar con alguna anfitriona o en el peor de los casos, con alguna favorita, como España y Francia, sin poderse cruzar con Argentina y Brasil por ser rivales en la Conmebol.
Los ojos se colocan en Francia y el análisis que hizo L’Equipe sobre el rendimiento del equipo colombiano y sus respectivas figuras, además de la posibilidad que el sorteo le cruce en Estados Unidos, México y Canadá. El medio más importante del país francés coloca a la ‘Tricolor’ en una sección del texto que subtitula como “el peor grupo”, donde agrega a un rival africano y un colega de la UEFA.
L’Equipe y el temor a Colombia: “Es el más difícil”
En el texto, L’Equipe indica que Turquía es el rival de la UEFA que quisieran evitar y que hay serias posibilidades de que clasifique desde el repechaje europeo al bombo 4. El especialista francés describe el buen momento de los turcos, liderados por Arda Güler, Can Uzun y Kenan Yildiz.
Luego, hablan de la Selección Colombia y mencionan el buen momento que vive el equipo de Néstor Lorenzo y la buena racha que tiene el equipo, además de sus dos líderes; a un Luis Díaz que ya conocen y a un James que conocieron cuando vistió las camisetas del Real Madrid y Bayern Múnich y rompió varios récords.
“Los Cafeteros de Luis Díaz y James Rodríguez, finalistas de la última Copa América en 2024, solo han sido derrotados una vez en 2025, en marzo ante Brasil (0-1)”, dice L’Equipe.
Por último, le temen a Argelia: “Con Rayan Aït-Nouri, Anis Hadj Moussa y Mohammed Amoura, cuentan con uno de los mejores equipos del continente y vienen de una clasificación casi perfecta. Para su primera Copa Mundial desde 2014, son sin duda una de las sorpresas del Bombo 3″.
El texto sigue con un panorama que subtitulan como “el más fácil”, donde dejan a Australia, Panamá y Nueva Zelanda. En otra sección, hablan “del más hípster”, con Ecuador, Noruega y Cabo Verde. ¿Colombia y Francia, juntos en un mismo grupo del Mundial? Los especialistas ya temen.