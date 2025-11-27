La Selección Colombia cierra un año excepcional con clasificación al Mundial 2026 a bordo y un gran rendimiento luego de algunas dudas durante el proceso de Néstor Lorenzo. Lo cierto es que con el entrenador argentino se logró el cupo que era obligatorio y se mantiene un buen nivel deportivo en partidos amistosos.

Noviembre fue un mes clave para la Selección Colombia, pues cayó la competencia oceánica para calibrar las líneas, tomar confianza, probar jugadores y afinar la puntería pensando en el Mundial 2026 y las opciones de hacer historia. La ‘Tricolor’ quedó en el bombo 2 y espera eludir a las potencias del mundo.

Cabe recordar que el próximo 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026 desde Washington, donde asistirán los principales dirigentes de la FIFA y se conocerá el grupo que le tocará a la Selección Colombia, puede quedar con alguna anfitriona o en el peor de los casos, con alguna favorita, como España y Francia, sin poderse cruzar con Argentina y Brasil por ser rivales en la Conmebol.

James Rodríguez habla con Luis Díaz. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los ojos se colocan en Francia y el análisis que hizo L’Equipe sobre el rendimiento del equipo colombiano y sus respectivas figuras, además de la posibilidad que el sorteo le cruce en Estados Unidos, México y Canadá. El medio más importante del país francés coloca a la ‘Tricolor’ en una sección del texto que subtitula como “el peor grupo”, donde agrega a un rival africano y un colega de la UEFA.

L’Equipe y el temor a Colombia: “Es el más difícil”

En el texto, L’Equipe indica que Turquía es el rival de la UEFA que quisieran evitar y que hay serias posibilidades de que clasifique desde el repechaje europeo al bombo 4. El especialista francés describe el buen momento de los turcos, liderados por Arda Güler, Can Uzun y Kenan Yildiz.

Luego, hablan de la Selección Colombia y mencionan el buen momento que vive el equipo de Néstor Lorenzo y la buena racha que tiene el equipo, además de sus dos líderes; a un Luis Díaz que ya conocen y a un James que conocieron cuando vistió las camisetas del Real Madrid y Bayern Múnich y rompió varios récords.

“Los Cafeteros de Luis Díaz y James Rodríguez, finalistas de la última Copa América en 2024, solo han sido derrotados una vez en 2025, en marzo ante Brasil (0-1)”, dice L’Equipe.

Por último, le temen a Argelia: “Con Rayan Aït-Nouri, Anis Hadj Moussa y Mohammed Amoura, cuentan con uno de los mejores equipos del continente y vienen de una clasificación casi perfecta. Para su primera Copa Mundial desde 2014, son sin duda una de las sorpresas del Bombo 3″.