Las estrictas condiciones de Fifa para el sorteo del Mundial 2026: Selección Colombia conoció su suerte
Por medio de un comunicado, el máximo ente del fútbol mundial entregó los detalles al respecto.
Este martes, 25 de noviembre de 2025, Fifa publicó en su web oficial las estrictas restricciones de cara al sorteo del Mundial 2026. Dicho evento se llevará a cabo en Washington, el próximo 5 de diciembre, y tendrá los ojos del mundo entero encima.
Fifa señala que estas estrictas restricciones se hacen “para garantizar el equilibrio competitivo”, y varias de ellas tienen que ver con la cantidad de países por confederación y la posición de las selecciones en el ranking Fifa.
ABC del sorteo para el Mundial 2026
¿Cómo se conforman los bombos?
Para empezar, serán 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026. De esas 48 ya hay 42 (con corte a noviembre de 2025). Las otras seis saldrán de los repechajes, tanto en Europa como a nivel intercontinental, para marzo de 2026.
Como el sorteo se realizará en diciembre de este 2025, Fifa explicó que serán cuatro bombos en el sorteo. Cada bombo estará conformado por 12 selecciones, organizadas según su posición en el último ranking Fifa (19 de noviembre). Las seis selecciones que entren por repechaje, estarán directamente en bombo 4.
Antes de repasar los bombos, cabe aclarar que los tres países anfitriones del Mundial 2026 (México, Canadá y Estados Unidos) entran directamente al bombo 1 y en el sorteo tendrán un color diferente.
- Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la Fifa
Restricciones del sorteo
Para el sorteo del Mundial, Fifa publicó las restricciones:
- “La selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final”.
- “En los bombos 2, 3 y 4, la posición de las selecciones en cada grupo se asignará según un patrón predefinido. Este patrón se detalla en la tabla incluida en el documento del procedimiento del sorteo”.
- “En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA”.
Así será sorteada la Selección Colombia
Colombia, por su posición en el último ranking Fifa (13) antes del sorteo del Mundial 2026, queda en el bombo 2 del sorteo.
Fifa explica: “El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese orden”.