México, atento al triunfo de Corea del Sur vs. República Checa: posiciones del grupo A en el Mundial 2026

Corea del Sur hizo la tarea y este jueves, 11 de junio, le remontó a República Checa (2-1) por la primera fecha del grupo A en este Mundial 2026. Más temprano, México inauguró la cita orbital con triunfo 2-0 ante Sudáfrica.

Celebración de Corea del Sur tras el triunfo sobre República Checa. Foto: Getty Images

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Así las cosas, con la primera fecha ya jugada, Corea del Sur y México lideran la tabla de posiciones en el grupo A del Mundial 2026. Dos selecciones llamadas a protagonizar y lo hacen de cara a dieciseisavos de final de la competencia.

Tabla de posiciones en el grupo A del Mundial 2026

México asoma en la cima con tres puntos y diferencia de gol de +2. Corea del Sur lo sigue como segundo, también con tres puntos, pero +1 en la diferencia de gol. Los dos derrotados en esta primera fecha del grupo A, República Checa y Sudáfrica, cierran la zona.

Los ojos de la prensa y los aficionados están puestos en la segunda fecha del grupo A, donde se verán México y Corea del Sur, el 18 de junio, en el estadio Guadalajara. Quien gane, se hará con la zona de la competencia.

Más del grupo A en el Mundial 2026

El mexicano Memo Ochoa celebra su histórico récord de seis Copas del Mundo

Guillermo Ochoa celebró haber hecho historia al convertirse este jueves en el primer futbolista en participar en seis Copas del Mundo, durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Ochoa, de 40 años, compartirá este récord con el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes debutarán en el Mundial de Norteamérica la próxima semana.

“Estoy muy contento de lograr este récord”, dijo Ochoa al final del partido en el que México venció 2-0. “Hay mucho detrás de estos seis Mundiales, mucha vivencia, mucho recorrido”.

En los minutos previos al partido contra Sudáfrica, Ochoa salió a la cancha para sentir el ambiente, algo que no acostumbra, “pero hoy era un día especial”.

Memo Ochoa en el debut de México en este Mundial 2026. Foto: Getty Images

“Salí a la cancha para agradecer lo que he vivido en este día que marca la historia”, dijo el guardameta que juega para México con el número 13 en el dorsal.

“Quería vivir este momento del cierre de mi carrera, y qué mejor que con este récord y en casa”, añadió, agradecido con los aficionados “que me han seguido y apoyado durante todos estos años”.

En esta jornada inaugural, Ochoa asumió el papel de suplente después de acumular once partidos mundialistas consecutivos.

*Con información de AFP