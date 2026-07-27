Ella es Juana Arboleda, ex de Rafael Zea, que terminó en polémica con Laura Rodríguez; había hablado de su divorcio

La producción de Dulce pecado, la bioserie que retratará la vida y el romance de los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe, comenzó su etapa de grabaciones rodeada de comentarios que han trascendido el ámbito artístico.

Famosa actriz colombiana habló por primera vez y confirmó que se separó tras 15 años de matrimonio: “Fue muy difícil”

En los últimos días, diferentes versiones difundidas en programas de entretenimiento apuntan a supuestas diferencias personales entre algunos integrantes del elenco, aunque ninguna de estas ha sido confirmada públicamente.

Entre los nombres que han sido mencionados figuran las actrices Laura Rodríguez y Juana Arboleda, además del actor Rafael Zea, quienes han quedado en el centro de las especulaciones. Mientras tanto, Caracol Televisión continúa con el desarrollo de la producción, que tendrá como protagonistas a Sebastián Carvajal, en el papel de Jessi Uribe, y Laura Barjum, interpretando a Paola Jara. Las grabaciones se adelantan en escenarios como Bogotá y Honda, Tolima.

El interés por la serie, sin embargo, se ha visto empañado parcialmente por las versiones que circulan sobre una presunta tensión entre Rodríguez y Arboleda. Según comentó el presentador Ariel Osorio en La Corona TV, ambas actrices habrían pedido a la producción organizar las jornadas de trabajo para evitar coincidir con frecuencia durante el rodaje.

De acuerdo con esas mismas versiones, el supuesto distanciamiento tendría relación con situaciones personales que habrían afectado antiguas relaciones sentimentales. Los reportes señalan que Laura Rodríguez habría terminado su vínculo con el director Héctor Sánchez y que Juana Arboleda puso fin a su relación de aproximadamente 17 años con Rafael Zea, circunstancias que algunos espacios de entretenimiento relacionan con el origen de la controversia.

Pese a que no hay información oficial de ninguna de las partes, cabe recordar que Juana Arboleda había hablado acerca de su divorcio en enero de 2026, cuando dio declaraciones con las que puso punto final a las preguntas y los detalles al respecto.

En una charla con La Red, famosa indicó que la decisión de terminar la relación con Rafael Zea se tomó en 2025 de mutuo acuerdo. Aunque fue el camino que eligieron, la artista mencionó que intentaron resolver sus asuntos, pero nada cambió y todo se deterioró.

En aquel formato le preguntaron si esto se debía a una infidelidad o a una traición en el ámbito amoroso, a lo que ella dio una respuesta particular y clara.

“Yo no creo que sea la indicada para hablar de eso. No soy la indicada, ni quiero hablar de eso, no es mi tema; hablo de lo que quieras de mí, pero eso sí ya no me compete”, comentó ante cámaras.

Arboleda puntualizó que mantenía una amistad con Zea, ya que todo se había transformado con el paso del tiempo.

“Hablamos todos los días, me hace falta un montón porque fue una relación tan bonita, tuvimos una relación hermosa… Si hace un año me preguntas, te hubiera dicho: ‘Hasta viejita con Rafa. Mi vida sentimental, check’. Pero de un momento a otro todo se revolcó; en marzo no entendía nada, pero hoy es distinto”, concluyó.

Hasta el momento, ni las actrices, ni Rafael Zea, ni la producción de Dulce pecado se han pronunciado oficialmente sobre estas afirmaciones, por lo que la información permanece en el terreno de las especulaciones difundidas por medios de entretenimiento.

¿Quién es Juana Arboleda?

Juana Arboleda es una reconocida actriz paisa, nacida en Medellín, que ha destacado por su trabajo en diversos proyectos nacionales. La celebridad se abrió paso en producciones muy conocidas como Correo de inocentes, La promesa, En los tacones de Eva, Esmeraldas y Venganza.

Pese a que su enfoque ha sido la actuación, también se ha desempeñado como maestra de arte dramático en Antioquia.

Su trayectoria ha cruzado barreras, con papeles antagónicos y de reparto en proyectos como Delirio, La reina del flow, donde dio vida a Brenda; Enfermeras, El man es Germán y Distrito Salvaje.