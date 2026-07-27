Maluma sorprende a sus seguidores en Medellín y hace emotiva revelación, “decidí enfrentar la ansiedad y la tristeza”

Acostumbrado a ocupar los titulares por sus giras, lanzamientos musicales o colaboraciones internacionales, Maluma sorprendió esta vez desde un lugar completamente distinto. En el marco de Colombiamoda 2026, durante la inauguración de la primera tienda física de Remanence, la marca de ropa que cofundó junto a Ana Villegas, el artista abrió una ventana a su vida personal y habló con una honestidad poco habitual sobre la manera en que el amor, la paternidad y su familia han redefinido quién es hoy.

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La conversación, realizada durante la grabación en vivo del pódcast Las cosas como son, giró inicialmente alrededor de la historia de Remanence. Sin embargo, conforme avanzó el encuentro, el cantante dejó de hablar del empresario y del director creativo para referirse a Juan Luis Londoño, el hombre detrás del fenómeno global.

“Este sueño ha venido lleno de retos. Hace un año y medio no me sentía capaz de mostrar quién era Juan Luis. No estaba listo para mostrarme vulnerable. Mi carrera me ayudó a blindarme”, confesó frente a los asistentes.

Maluma sorprendió en Colombiamoda 2026 con la apertura de la primera tienda física de Remanence en Medellín. Foto: Padox

El momento más emotivo llegó cuando habló de su familia y, especialmente, de Susana Gómez, su esposa. Sin buscar construir una imagen idealizada, el cantante describió cómo la relación transformó su manera de entender el amor y la vida cotidiana. “Susi me puso los pies en la tierra, me devolvió a mi niñez con el nacimiento de París, me dio un sentido de familia. Aprendí a amar”, expresó.

Para Maluma, el nacimiento de su hija París marcó un antes y un después. Más que convertirse en padre, aseguró que la experiencia lo obligó a replantear la forma en que enfrentaba sus emociones. “El nacimiento de París me dio esa vulnerabilidad y aprendí de cero a crear otra personalidad, otra vida”, afirmó.

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El artista también reveló que la llegada del segundo hijo que espera junto a Susana Gómez terminó de fortalecer ese proceso personal. Fue entonces cuando compartió una de las confesiones que más llamó la atención del público “Ahora, con este nuevo cachorro que viene, me devolvió la fuerza y la valentía. Por eso tomé la decisión de no medicarme y enfrentar la ansiedad y la tristeza. Porque yo estoy seguro de que con la familia se pueden atravesar lo más difícil”, dijo.

Maluma sorprendió en Colombiamoda 2026 con la apertura de la primera tienda física de Remanence en Medellín. Foto: Padox

El cantante habló de la forma en que decidió afrontar ese momento de su vida desde su experiencia individual, acompañado por su entorno familiar y emocional. Durante la conversación también aprovechó para agradecer públicamente a Susana Gómez por el papel que ha tenido tanto en su vida como en esta nueva etapa profesional. “Yo le debo todo a esta mujer”, afirmó con evidente emoción.

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Aunque el encuentro tenía como propósito celebrar la apertura de la primera tienda permanente de Remanence, las declaraciones de Maluma terminaron revelando una faceta mucho más íntima de Juan Luis. El artista dejó claro que hoy entiende el éxito desde un lugar diferente, donde la familia ocupa el centro de sus prioridades y donde los proyectos empresariales también pueden convertirse en espacios para sanar, crear y compartir.

Por eso, al hablar de Remanence, evitó describirla únicamente como una firma de moda. “No es solo una marca de ropa, es un estilo de vida”, concluyó.