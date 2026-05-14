¿Niño o niña? Maluma revela el sexo de su bebé y la poderosa razón por la que mantuvo el embarazo en secreto

El artista colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido globalmente como Maluma, confirmó este miércoles, 13 de mayo, que se convertirá en padre por segunda vez, esta vez de un varón. En un evento privado en su residencia en Guarne, Antioquia, el intérprete explicó que el proceso de gestación de su pareja, la arquitecta Susana Gómez, se mantuvo bajo estricta reserva durante los primeros cinco meses por razones de bienestar familiar.

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La noticia se dio a conocer en el marco del lanzamiento de su más reciente producción discográfica titulada ‘Loco X Volver’. Lejos de los grandes escenarios, el antioqueño optó por una reunión cercana con aproximadamente 100 invitados, incluyendo medios de comunicación nacionales e internacionales.

Durante el encuentro, Maluma compartió la alegría que rodea a su familia tras el nacimiento de su primogénita, París, en marzo de 2024. El cantante aprovechó la celebración del Día de la Madre para hacer el anuncio inicial en redes sociales, pero fue en su hogar donde profundizó en los detalles de esta nueva etapa.

Al ser consultado sobre la decisión de postergar el anuncio público de la llegada de su segundo hijo, el artista fue enfático en la importancia de la privacidad. Según declaraciones recogidas por Billboard, Maluma señaló que la prioridad absoluta fue la tranquilidad de su núcleo cercano.

“Primero que todo, por la salud en la casa, en el hogar. Me parecía bonito disfrutarme una gran parte del embarazo sin tener que pensar en otras cosas, sino simplemente estando en el hogar con mi pareja y gozármelo”, afirmó el cantante.

Uno de los momentos más significativos de sus declaraciones fue la confirmación del sexo del bebé. Maluma expresó una alegría particular al saber que espera un niño, destacando la reacción de su padre y su abuelo ante la noticia.

De acuerdo con el intérprete de Háwai, existe un motivo emocional y simbólico en el nacimiento de un hijo varón para su familia. “Mi abuelo y mi papá están matados porque viene un niño. Ellos dicen como que ‘el apellido va a seguir viviendo en la familia’ y eso es algo que para mi abuelo es superimportante”, relató el artista.

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Por otro lado Susana Gómez, arquitecta de profesión y también oriunda de Medellín, ha mantenido un perfil bajo en comparación con la exposición global de Maluma. La relación se hizo pública en 2022 y, desde entonces, se ha consolidado como el pilar de la etapa más madura del cantante. Tras el nacimiento de su hija París en 2024, la pareja ha compartido momentos clave de su vida en familia, alejados de los escándalos.

El anuncio de su paternidad coincide con un momento profesional estratégico. Este jueves 14 de mayo, Maluma ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza Botero, en el centro de Medellín. El evento busca reconectar al artista con su público local y presentar en vivo los temas de Loco x volver, un álbum que, según sus propias palabras, es un tributo a sus orígenes y a la esencia que lo formó antes de alcanzar el estrellato internacional.