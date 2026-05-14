Esperanza Gómez, con la voz entrecortada, confesó las dos dolorosas pérdidas que vivió en secreto: “Me afectó demasiado”

En medio de una entrevista con Los 40 Colombia, la actriz Esperanza Gómez aprovechó el espacio para desahogarse frente a lo que fueron dos dolorosas pérdidas que vivió en secreto recientemente, entre finales de 2025 e inicios de 2026.

Su confesión salió a la luz cuando le preguntaron sobre su infancia, un tema que, según dijo, todavía le llega al corazón. Aunque pensó que había superado algunas situaciones, en realidad, aún la afectan.

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De hecho, aseguró que varios de esos traumas de su niñez quedaron registrados en el libro sobre su biografía, que aún no ha salido a la luz, pero planea lanzar próximamente. Aunque el proyecto lo anunció hace un poco más de tres años, Gómez reveló que su estreno se aplazó porque no quería que su madre se convirtiera en blanco de críticas y tampoco que su esposo lo leyera.

Sin embargo, el texto finalmente estaría a punto de publicarse, ya que, según sus declaraciones, las dos dolorosas pérdidas que vivió en silencio y sobre las cuales no se había pronunciado públicamente hasta ahora corresponden a su madre y a su pareja.

“Yo no he hablado de esto en medios públicos, pero mi esposo tenía cáncer, empezó en una lucha muy fuerte de cáncer y a mí la enfermedad de él obviamente me afectó demasiado, aparte de eso otros problemas que también tenía yo de salud”, comentó.

A causa de esta difícil etapa, Esperanza Gómez señaló que atravesó una crisis de depresión y ansiedad, lo que también influyó en el aplazamiento de su proyecto.

“Tocó temas muy sensibles”, expresó la actriz al referirse a su libro, y explicó que uno de los principales obstáculos para publicarlo era la posibilidad de que su esposo lo leyera y esto pudiera generarle inconvenientes, no por hablar más de él “porque era un gran hombre”, sino porque “tocó temas de mi niñez donde mi mamá hizo cosas bastante fuertes”, explicó.

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Gómez habló sobre la muerte de su esposo y dijo que fue un momento muy difícil que tuvo que afrontar en octubre del año pasado, específicamente el 30 de ese mes. “Venía en una etapa bastante fuerte por ese tema; sobre todo el que más me afectó fue la pérdida de mi pareja”.

En cuanto al fallecimiento de su progenitora, la actriz confesó que fue otra compleja despedida el 17 de abril de este 2026. “Me daba miedo que de pronto la fueran a atacar de manera física o algo por las confesiones que estoy haciendo en la biografía. Ella ya venía enferma”, contó.