“Entré en ansiedad y depresión”: Esperanza Gómez se sinceró sobre la difícil situación que enfrentó con su esposo a causa del cáncer

Luego de más de tres años desde que anunció el lanzamiento de un libro sobre su vida, la reconocida actriz Esperanza Gómez se sinceró sobre la difícil situación personal que atravesó junto a su esposo a causa del cáncer, un proceso que terminó retrasando algunos de sus proyectos.

Esta revelación la hizo en medio de una reciente entrevista con LOS40 Colombia, donde confesó que fue su esposo quien estuvo luchando contra esta delicada enfermedad.

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No obstante, explicó que la situación también tuvo un fuerte impacto en su vida personal, pues mientras acompañaba y apoyaba a su pareja durante el proceso, su salud emocional terminó viéndose afectada.

Según sus declaraciones, la enfermedad de su esposo coincidió con otros problemas personales y emociones que había guardado desde la infancia, situación que terminó desencadenando una fuerte crisis emocional.

Como consecuencia de esta situación, Gómez aseguró que enfrentó un difícil periodo marcado por la ansiedad y la depresión, lo que la llevó a poner en pausa uno de los proyectos más íntimos e importantes de su carrera: la publicación de su autobiografía.

“Entré en un estado de depresión muy fuerte debido a que mi esposo tenía cáncer, y a mí la enfermedad de él obviamente me afectó demasiado”, confesó la creadora de contenido en este espacio de entretenimiento.

Y agregó: “Se juntaron muchas cosas y entré como en un estado de ansiedad, de depresión muy fuerte”.

La biografía de Esperanza Gómez ya está lista para su lanzamiento

Por otro lado, la actriz aclaró que terminó de hacer su biografía hace dos años; sin embargo, el lanzamiento ha estado un poco retrasado por asuntos personales.

En cuanto al adelanto de este proyecto, Gómez explicó que cuando comenzó a contar su historia en la biografía, tocó temas de su infancia que pensó que había superado, pero no era así.

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“Me remueve todo, me da mucho trabajo y le digo a la editorial: ‘lo siento mucho, pero yo no estoy preparada’. Toco temas muy sensibles y me daba cosa que mi esposo leyera la biografía, no porque hable mal de él, sino porque toco temas de mi niñez donde mi mamá hizo cosas bastante fuertes”, dijo.

Su limitación respecto a la publicación de su libro, según mencionó, se debe principalmente a que tampoco quería que atacaran a su progenitora por las confesiones que hace en el texto.

Por último, Esperanza Gómez confirmó que su mamá falleció el pasado 17 de abril y su esposo el 30 de octubre de 2025, una pérdida que le causó gran dolor.