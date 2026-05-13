Diana Ángel respondió a ataque de Marbelle y sacó a relucir particular detalle: “Al jabón chiquito de ese que les encanta”

Diana Ángel y Marbelle se vieron involucradas en una inesperada polémica, precisamente por las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 31 de mayo de 2026. Ambas artistas defendieron sus posturas, enviándose crudos mensajes al respecto.

Diana Ángel habló de su supuesta salida del país si Abelardo de la Espriella ganara las elecciones: “No he podido entender”

Este cruce, que se desató en X, arrancó con noticias falsas y publicaciones cargadas de pullas, refiriéndose a supuestas decisiones que habían tomado las dos famosas.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Marbelle, quiso referirse a un post de otro perfil, donde se señalaba que Diana Ángel, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se iría del país si llegaba a ganar Abelardo de la Espriella.

“La actriz Diana Ángel amenaza con irse del país si gana Abelardo de la Espriella la presidencia”, se lee.

“¡El olor a jabón los espanta!”, respondió a la intérprete de Adicta al dolor.

Estas palabras congestionaron e incomodaron a algunas personas, despertando reacciones de todo tipo sobre estos cambios y salidas del país que se darían.

No obstante, Diana Ángel se quiso pronunciar al respecto, mencionando este ataque de Marbelle y enviando unas palabras sobre lo aseada y limpia que era, pese a los conceptos que había de los votantes de izquierda.

“Andan diciendo las malas lenguas que el ‘olor a jabón nos espanta’… sí, es verdad, sobre todo al jabón chiquito de ese que les encanta“, escribió en X, donde ha manifestado su apoyo total a Iván Cepeda.

La actriz no dudó en responder a estos señalamientos, asegurando que siempre había sido muy limpia, al punto de que su foto de perfil olía muy bien.

“Para todo lo demás existe el agua de rosas, el aceite de coco, los jabones de romero, caléndula, sábila, el agua bendita y maravillosa, porque exigente para bañarme sí soy. Venga, acérquese, hasta la foto de mi perfil huele delicioso”, dijo.

Estas palabras fueron replicadas y respondidas por otros usuarios, que volvieron a dejar en la mesa su posición política de cara a las elecciones.