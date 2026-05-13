Una inesperada y dolorosa noticia sacudió al mundo del entretenimiento en Corea del Sur, luego de que se confirmara la muerte del actor Park Dong-bin, conocido también en redes sociales bajo el apodo de “Juice Uncle”.

La repentina partida del artista generó conmoción entre seguidores, colegas y usuarios de plataformas digitales ya que, según los informes de la policía de Pyeongtaek, el actor fue encontrado sin vida en un restaurante que estaba a punto de inaugurar, dentro de un edificio comercial en Jangan-dong, en la provincia de Gyeonggi.

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De acuerdo con la información que comenzó a circular en medios locales, este suceso dejó a sus seguidores y colegas en shock, ya que hasta el momento no se han confirmado las causas exactas de su fallecimiento.

Mientras tanto, las autoridades surcoreanas continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido alrededor de la inesperada muerte de Park Dong-bin.

En declaraciones citadas por el medio Korea Joongang Daily, la policía de Pyeongtaek (provincia de Gyeonggi, Corea del Sur), informó que el hallazgo se produjo hacia las 4:25 de la tarde del pasado 29 de abril. Al parecer, una persona cercana al actor llegó hasta el restaurante y encontró a Park Dong-bin inconsciente, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades y a los servicios de emergencia.

Park Dong-bin en la serie 'El inmortal almirante Yi Sun-sin' Foto: Captura de pantalla serie 'El inmortal almirante Yi Sun-sin'

Las primeras indagaciones revelaron que en el lugar no habían signos de violencia ni evidencias de ingreso forzado. Además, las autoridades indicaron que, hasta el momento, no existen indicios inmediatos que apunten a un homicidio y tampoco fue encontrada alguna carta o mensaje de despedida.

¿Quién era Park Dong-bin?

Su debut en el mundo de la actuación se dio en 1996, dejando una huella imborrable en el cine y la televisión con su participación en producciones como ‘Me casé con una antifan’ y ‘Maybe Love’.

A lo largo de su trayectoria apareció en las películas ‘Shiri’ (1999) y ‘Volcano High School’ (2001), y en series como ‘Rustic Period’ (2002), ‘El inmortal almirante Yi Sun-sin’ (2004) y ‘The King Dae Joyoung’ (2006).

En 2012, el actor alcanzó gran popularidad en internet luego de protagonizar una escena de una serie en la que, inesperadamente, escupía jugo de naranja. El momento rápidamente se volvió viral y dio origen a un reconocido meme en redes sociales, donde muchos comenzaron a identificarlo con los apodos de “Juice Guy” o “Juice Uncle”.

Según indican algunos medios coreanos, Park Dong-bin estaba en una nueva etapa de su vida y tenía planes de alejarse un poco de la actuación para dedicarse al restaurante que estaba a punto de abrir.

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Las exequias del actor se realizaron en Anseong. Allí, su esposa, Lee Sang-yi, con quien contrajo matrimonio en 2020 y formó una familia tras el nacimiento de su hija en 2023, protagonizó uno de los momentos más dolorosos de la ceremonia al no poder contener el llanto ante la inesperada pérdida.

Visiblemente afectada y aún intentando asimilar lo sucedido, la mujer conmovió profundamente a los asistentes y seguidores del actor con unas palabras cargadas de dolor: “No puede irse así. Nuestra hija solo tiene 3 años, ¿qué será de nosotros?”.