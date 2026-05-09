Roberto Manrique, actor de ‘Sin senos si hay paraíso’ presumió a su novio: emocionó a sus fans

Roberto Manrique volvió a captar la atención de las redes sociales y esta vez no fue por un nuevo proyecto actoral, sino por una emotiva publicación que compartió con su público digital, en la que destapó un importante detalle de su vida personal.

El reconocido actor ecuatoriano, recordado por su participación en producciones como Sin senos sí hay paraíso, despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores luego de compartir una serie de fotografías en las que aparece junto a un artista con quien tendría una relación sentimental.

Luto en ‘Sin senos si hay paraíso’: Carolina Gaitán publicó dolorosas palabras y se mostró afectada

Las imágenes, publicadas en su cuenta oficial de Instagram, rápidamente se viralizaron y provocaron una ola de comentarios positivos por parte de sus fanáticos, quienes destacaron la felicidad y tranquilidad que transmite el artista en esta nueva etapa de su vida. .

El actor acompañó las imágenes con una profunda reflexión personal que también llamó la atención de sus seguidores. En el texto, Roberto Manrique habló sobre un proceso de transformación emocional y espiritual que habría atravesado durante los últimos meses.

“Este abril quedará para la historia, la mía al menos. Como el mes en que la danza tomó el espacio que le correspondía, en que clamó mi cuerpo y lo llevó a abrazar el silencio. En que mi mundo interior se derrumbó para rearmarse más sereno, más lento, más cuerdo. En que la familia se reconfiguró, se expandió y se amó. En que el infortunio me quitó el velo y a través de un accidente pude ver que ya estaba despierto. En que el nómada finalmente descansa. Ha llegado a casa”, escribió el actor.

Las palabras no tardaron en generar interpretaciones entre sus seguidores, quienes relacionaron el mensaje con un momento de plenitud personal y estabilidad emocional. Muchos incluso celebraron que el artista decidiera compartir aspectos más íntimos de su vida, algo que durante años manejó con absoluta discreción.

Ana María Estupiñán se pronuncia tras la muerte de integrantes de la producción de ‘Sin senos si hay paraíso’

Manrique se ha convertido en una figura admirada no solo por su carrera artística, sino también por la autenticidad con la que ha manejado su vida personal. En redes sociales, varios usuarios destacaron que verlo feliz y pleno representa un mensaje positivo para muchas personas que siguen su trayectoria desde hace años.

Además del impacto que ha tenido su reciente publicación, Roberto Manrique continúa siendo una de las figuras más recordadas de la televisión latinoamericana. El actor ecuatoriano ha construido una sólida carrera gracias a su participación en exitosas producciones internacionales, donde ha demostrado versatilidad y talento interpretativo.