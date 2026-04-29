Año tras año, lo más granado del audiovisual en castellano y portugués se reúne para celebrar la noche cumbre del cine y las series iberoamericanas. Decenas de estrellas de la gran y la pequeña pantalla, bellos, feos, humanos, talentosos, se citan en los Premios Platino, que en 2026 tendrán lugar el sábado 9 de mayo, en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya mexicana. Esa noche se rendirá homenaje a las mejores producciones y profesionales de la temporada en la gala de los XIII Premios Platino.

Dolores Fonzi es Clara del Valle en la adaptación de 'La casa de los espíritus', pero está nominada por su rol de actriz y directora en 'Belén'. Foto: Prime Video

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Guillermo Francella interpreta 16 personajes en 'Homo Argentum' Foto: CINECOLOR - LITERAL AGENCIA

Destacará la presencia de los intérpretes de largometraje nominados Blanca Soroa (Los domingos), Dolores Fonzi (también nominada a Mejor dirección, ambas por Belén), Guillermo Francella (Homo Argentum, también Platino de Honor), Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas) y Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta). De entre los nominados a Mejor dirección, se unirá a la celebración, Kleber Mendonça Filho (O agente secreto), quien también ostenta la nominación a Mejor Guion.

Kleber Mendonça Filho dirigió 'El agente secreto'. Foto: FOTO: Victor Jucá

Además de los anteriormente mencionados, estarán presentes talentos participantes en los largometrajes nominados a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, como el intérprete Juan Minujín (Los domingos, cinta por la que compitió a Mejor Interpretación Masculina de Reparto), las directoras Mariana Rondón y Marité Ugás (Aún es de noche en Caracas) y el actor Edgar Ramírez (quien fue nominado a Mejor Interpretación Masculina de Reparto por su papel en esta misma cinta).

Ubeimar Ríos Gómez protagoniza 'Un poeta'. Foto: Ocúltimo / Juan Sarmiento G.

Entre las nominadas a Mejor Documental acudirá la directora Elena Molina (Flores para Antonio); mientras que Daniel Hendler (Un cabo suelto) lo hará entre las nominadas a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción. César Zelada (Kayara) y Tomás Pichardo Espaillat (Olivia & las nubes) estarán presentes como nominados a Mejor Película de Animación. De la misma manera, Eva Libertad (Sorda), Marianna Brennand (Manas) y Pierre Saint-Martin (No nos moverán) asistirán por su candidatura a Mejor Ópera Prima.

Natalia Reyes entrega un papel rotundo en ‘Aún es de noche en Caracas’. Foto: BF Distribution

En las categorías para series, Griselda Siciliani (Envidiosa, T2), Javier Cámara (Yakarta) y Paulina Gaitán (Las muertas) asistirán como intérpretes nominados. A ellos se unirán los nominados a Mejor creador en Miniserie o Teleserie Alberto Rodríguez, José Manuel Lorenzo y Rafael Cobos (Anatomía de un instante, también nominada a Mejor Miniserie o Teleserie) y Bruno Staganaro (El eternauta, también nominada a Mejor Miniserie o Teleserie), Mariano Varela (Menem) y Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986).

'El Eternauta' es una notable serie liderada por su realizador Bruno Staganaro. Foto: Marcos Ludevid / Netflix ©2025

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Como finalistas al nuevo galardón a Mejor Serie de Larga Duración, acudirán Joan Noguera (Sueños de libertad), Josep Císter y Miguel Conde (La promesa) y la intérprete Samantha Siqueiros (Velvet: El nuevo imperio).

Blanca Soroa es Ainara en 'Los domingos'. Foto: BTEAM Pictures / David Herranz

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Presentadores e invitados: gente pila, gente bella

A la celebración se unirán como entregadores de la preciada estatuilla Alfredo Castro, André Lamoglia, Antonia Zegers, Belén Rueda, Carmen Villalobos, Carolina Kopelioff, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, Juan Alfonso Baptista, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Mariela Garriga, Michel Brown, Nico Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stephanie Cayo y Valeria Mazza.

Juana Acosta Foto: FICCI

También entregarán galardones a lo largo de la ceremonia Álvaro Cervantes, ganador del premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto (Sorda); César Troncoso y Andrea Pietra, ganadores en Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie (El eternauta).

Vale decir que, en la primera tanda de ganadores ya anunciada, Camila Pláate ganó el Premio a Mejor Interpretación Femenina de Reparto por Belén.

En la primra tanda de ganadores, Camila Plaate ganó el Platino 2026 a mejor actriz de reparto por su rol en 'Belén', pero bien se le puede considerar otra protagonista. Foto: Amazon MGM Studios

También desfilarán por la alfombra roja personalidades de las artes, la cultura y las redes como Altair Jarabo, Ana Lucía Domínguez, Anette Cuburu, Boris Izaguirre, Calle y Poche, Caro Miranda, Daniela Ospina, David Salomón, Diego Boneta, Dulceida, José Eduardo Derbez, Lux Pascal, Májida Issa, Marc Clotet, Maxi Iglesias, Michael Ronda, Natalia Sánchez, Stef Roitman, Vadhir Derbez y Valerie Domínguez.

Majida Issa encarna a Clara en 'La Vorágine'. Foto: cortesía @quintocolorprodu / Canal Telecafé

Alfombra Roja estilo Xcaret

El glamour y el talento de los Platino vuelve a México, en el Xcaret, Rivera Maya, el paradisiaco paraje que los acoge por cuarta ocasión, con una gala que promete ser para el recuerdo. La ceremonia, conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, será precedida por una alfombra roja presentada por Carolina Ramírez y Lourdes Stephen. Todo será retransmitido por una veintena de televisiones de Latinoamérica, España y Estados Unidos (y también es accesible a través de la plataforma SmartPlatinoTV).

Ficciones como “La reina del Flow” y “Bienvenidos al Edén” marcan la exitosa carrera de Carlos Torres, mientras producciones como “El Ministerio del Tiempo” o “Machos Alfa” constituyen la reconocida trayectoria de Cayetana Guillén-Cuervo. Foto: Platino Xcaret

XIII Premios Platino, en Xcaret: Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo presentarán la ceremonia

El cartel de la edición 2026, elaborado por los artistas Guillermo Alvite y Ricardo Díaz Reboso, fusiona la imagen del trofeo como símbolo del audiovisual iberoamericano con la identidad natural y cultural de la Riviera Maya. Foto: cortesía

Los Premios Platino Xcaret, esfuerzo de muchos, son gestados por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas).