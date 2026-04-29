Bogotá anunció el plan éxodo y retorno para el puente festivo: así será el pico y placa regional del domingo

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá inició oficialmente el plan éxodo y retorno para el puente que va desde el 1 de mayo hasta el domingo 3. El despliegue operativo tiene la finalidad de garantizar la seguridad y la movilidad durante el fin de semana.

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Según estimaciones de las autoridades, 1.057.062 vehículos saldrán de la ciudad y 1.031.973 ingresarán a la misma. Para gestionar el tráfico y evitar la congestión, se han implementado varias medidas.

Una de ellas es el pico y placa regional, que regirá el domingo 3 de mayo y se utilizará para controlar el acceso a la ciudad y la congestión en los corredores principales. La medida solo estará vigente entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche.

El pico y placa regional se implementará así:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Es importante recordar que el pico y placa regional aplica solamente en los nueve corredores de ingreso a Bogotá, que son: la Autopista Norte, Autopista Sur, la calle 13, la carrera Séptima, la calle 80, la avenida Boyacá - vía al Llano, la vía Suba - Cota, la vía La Calera y la vía a Choachí.

El pico y placa regional estará vigente el domingo 3 de mayo. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La operación en corredores clave

En total, el Plan Éxodo y retorno contará con más de 460 unidades del Grupo Guía, Agentes Civiles de Tránsito y la Seccional de Tránsito para verificar la seguridad y gestionar el tráfico en los corredores principales de acceso a la ciudad.

El despliegue tiene el objetivo de mejorar la atención en la vía y estar atentos a cualquier inconveniente. También se activará intermitencia semafórica en la Autopista Sur, en labores conjuntas con las autoridades de Soacha.

“En el marco de este Plan Éxodo y Retorno, se desplegará personal en vía en todos los ingresos y salidas de Bogotá, para gestionar el tráfico y acompañar a los ciudadanos para un tránsito más seguro, organizado y eficiente”, explicó la Secretaría de Movilidad.

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En la carrera Séptima, se implementará el reversible entre calles 245 y 183 para facilitar el acceso a Bogotá. Adicionalmente, las autoridades recomendaron a los viajeros que planeen sus recorridos con anticipación, verifiquen el estado del vehículo y respeten los límites de velocidad en las vías.