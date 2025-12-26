Vehículos

Bogotá recibirá más de un millón de vehículos durante fin de año; recomendaciones para mejorar la movilidad en la capital

Las autoridades confirmaron el aumento de operativos para identificar a los conductores en estado de embriaguez y controlar el exceso de velocidad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

26 de diciembre de 2025, 4:18 p. m.
Durante fin de año se espera que ingresen a la capital más de un millón y medio de vehículos.
Durante fin de año se espera que ingresen a la capital más de un millón y medio de vehículos. Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Ante el aumento significativo de desplazamientos por la temporada decembrina, la Secretaría Distrital de Movilidad reforzó, desde el miércoles 24 de diciembre, el Plan Éxodo, una estrategia clave de gestión del tráfico para garantizar una movilidad más segura, ordenada y fluida durante una de las fechas con mayor flujo vehicular del año, en el marco del Plan Navidad.

Esto significa señal de tránsito que tiene una línea horizontal de color negro en la mitad; es muy común en Colombia
Policía de Carreteras del Valle ya tiene listo el dispositivo de seguridad para el fin de año y el primer puente festivo del 2025.
Verificar que el vehículo esté en óptimas condiciones es una de las recomendaciones que hacen las autoridades. Foto: Policía Valle - El País

Durante esta jornada, miles de vehículos se movilizarán desde Bogotá hacia diferentes regiones del país para compartir las festividades de Navidad y fin de año.

Debido a esto, la entidad dispuso un robusto operativo de gestión del tráfico, control monitoreo, y acompañamiento en los principales corredores de salida, con el fin de mejorar la circulación y reducir riesgos en vía.

“Nuestro objetivo es gestionar el tráfico y salvar vidas. Por eso reforzamos la presencia en los principales corredores de salida, con monitoreo permanente y acciones de regulación que permiten una circulación más segura y ordenada. En esta temporada, la responsabilidad de cada conductor es clave: respetar los límites de velocidad y ni un trago si va a manejar”, aseguró la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Operativos para mejorar movilidad

Bogotá contará con un despliegue operativo de 200 unidades en vía, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, encargadas de la gestión del tráfico y la atención oportuna de cualquier novedad en los nueve corredores de ingreso y salida de la ciudad.

¿Qué debe hacer si le ponen un comparendo en una ciudad diferente a la que vive?
Tres destinos asequibles y encantadores, a pocas horas de Bogotá, para visitar en puente de Reyes
El pico y placa regional se volverá a implementar el 12 de enero de 2026. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Adicionalmente, el Plan Éxodo contempla:

  • Presencia permanente de agentes de tránsito y equipos de movilidad.
  • Monitoreo en tiempo real del tráfico en corredores estratégicos.
  • Gestión semafórica y control del mal parqueo.
  • Acompañamiento preventivo para garantizar viajes más seguros.

La Secretaría de Movilidad, en conjunto con la Policía de Tránsito y Transporte, hizo un llamado especial a los conductores para:

  • Planear horarios de viaje y rutas alternas.
  • Respetar los límites de velocidad.
  • No conducir bajo los efectos del alcohol.
  • Atender las indicaciones de las autoridades en vía.

Entre el 22 y el 28 de diciembre, se prevé la entrada de 1.542.975 vehículos a la ciudad y la salida de 1.724.749, por lo que se implementarán controles para una adecuada gestión de la movilidad en la ciudad.

Gestión del tráfico en Navidad y Fin de Año

En Bogotá se adelantan cerca de 200 operativos cada semana, enfocados en la prevención del exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.

La entidad cuenta con un equipo cercano a las mil personas en vía, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y Grupo Guía, que atiende de manera oportuna cualquier novedad.

Los lugares donde no se puede adelantar a otro vehículo: más de uno los desconoce y se expone a inmovilización y patios
Pico y placa en Bogotá.
Pico y placa en Bogotá. Foto: COLPRENSA

En el marco del Plan Navidad, hay 40 zonas priorizadas de alta aglomeración, como centros comerciales y corredores estratégicos, con el fin de garantizar orden, fluidez en la movilidad y evitar el mal parqueo.

En cuanto al Pico y Placa Regional, este aplicará únicamente el lunes 12 de enero de 2026 en los nueve corredores de ingreso a Bogotá. Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placa terminada en número par, y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., los vehículos con placa terminada en número impar.

Noticias Destacadas