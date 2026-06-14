¿Para qué sirve realmente el pequeño triángulo que está junto al indicador de gasolina del carro?

Los carros se han convertido en mucho más que un simple medio de transporte. Hoy en día son una herramienta fundamental para millones de personas, ya que les permiten desplazarse con mayor comodidad, optimizar su tiempo y cumplir de manera más eficiente con sus responsabilidades personales y laborales.

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En una rutina cada vez más acelerada, contar con un vehículo propio puede marcar una gran diferencia. Sin embargo, más allá de reconocer las ventajas que ofrece, también es importante conocer el significado de los símbolos e indicadores que aparecen en el tablero, pues estos cumplen una función clave para la seguridad y el correcto funcionamiento del automóvil.

El tablero actúa como un sistema de comunicación entre el vehículo y el conductor. A través de luces y señales, informa sobre el estado de diferentes sistemas mecánicos y electrónicos. Por esta razón, ignorar una advertencia puede derivar en daños mayores, riesgos durante la conducción o costosas reparaciones.

El tablero funciona como un canal de comunicación. Foto: Getty Images

Entre los símbolos menos conocidos existe uno que resulta especialmente útil para los conductores. Se trata del pequeño triángulo o flecha que aparece junto al icono de la gasolina. De acuerdo con medios especializados como Motoreto, esta señal indica el lado en el que se encuentra la tapa del tanque de combustible.

Su función es sencilla, pero práctica. Si la flecha apunta hacia la derecha, significa que la boca de llenado está ubicada en ese lado del automotor. Si apunta hacia la izquierda, el tanque se encuentra en el lado contrario. En algunos modelos más antiguos que no incorporan esta flecha, la posición de la manguera dibujada en el símbolo del surtidor cumple la misma función.

Conocer los símbolos del tablero es fundamental. Foto: Getty Images

Aunque pueda parecer un detalle menor, conocer esta información evita inconvenientes al llegar a una estación de servicio, especialmente cuando se conduce un carro nuevo o prestado. De esta manera, se evita estacionarse en el lado incorrecto y tener que maniobrar nuevamente para cargar combustible.

Generalmente, este indicador se encuentra junto al símbolo de la bomba de gasolina, cerca del medidor de combustible. Un pequeño detalle que muchos ciudadanos pasan por alto, pero que puede hacer más fácil y práctica la experiencia al volante.