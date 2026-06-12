Con el objetivo de mejorar la movilidad en Colombia, las entidades y autoridades han aplicado desde hace bastante tiempo varias señales de tránsito, con el objetivo de regular la conducción y generar mejor seguridad en las diferentes zonas del país.

¿Ha visto esta señal de tránsito en las carreteras de Colombia? Su función ayuda a prevenir accidentes

Cada una de estas señales viales tiene una función puntual, lo que permite que cada uno de los conductores conozca las acciones que tienen que realizar en estos puntos.

Para aprenderlas, las personas interesadas en conducir un vehículo, ya sea una moto o un carro, deben seguir una serie de requisitos que comienzan con la formación académica para conseguir la licencia de conducción.

Allí, personas capacitadas para enseñar la seguridad y señalización vial del país tendrán la función de que cada uno de los ciudadanos adquiera los conocimientos necesarios mientras se conduce un vehículo, entre ellos los normativos, tipos de vehículos y circulación, donde se encuentran las señales de tránsito.

Entre ellas se encuentran algunas de las más conocidas, como el “Pare”, “zona escolar” o “prohibido parquear”. Sin embargo, existen algunas señales de tránsito que mucha gente desconoce y que tienen un gran impacto.

Una de ellas es la de un triángulo blanco invertido cuyos bordes son rojos y que no presenta ningún texto.

¿Qué significa la señal del triángulo invertido con bordes rojos?

Según lo establecido por varias entidades de tránsito, la señal del triángulo invertido de borde rojo y fondo blanco corresponde a la indicación de “Ceder el paso”, la misma que ocurre con una señal de tránsito que presenta las mismas cualidades, salvo el texto.

De acuerdo con Multiseñal, este estilo de diseño se está adoptando internacionalmente para que funcione sin la necesidad de tener algo escrito.

Otro aspecto clave es por su forma, ya que, al ser un triángulo invertido, transmite un mensaje a los conductores de inmediato.

El triángulo invertido con borde rojo es una señal reglamentaria utilizada para reducir el riesgo de accidentes en intersecciones y cruces viales. Foto: Getty Images

La señal sirve para establecer la prioridad en movimiento en un punto donde cruzan dos o más caminos. El objetivo es prevenir que dos flujos coincidan en el mismo momento, de esta manera reduciendo las probabilidades de un accidente y manteniendo fluida la circulación.

Usualmente, se encuentra en zonas donde hay intersecciones, accesos a avenidas principales o puntos en donde una vía secundaria comienza a conectarse con otra de mayor flujo.

Si un conductor se presenta en estas partes, se recomienda que disminuya la velocidad; observar el tráfico que se avecina y solamente avanzar sin interferir con los demás vehículos.

¿Existen multas por no respetar la señal de tránsito?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, existe una serie de multas si un ciudadano comete una infracción.

Entre ellas se encuentra la multa tipo A.5, en donde, si uno no respeta las normas de tránsito, será sancionado con una multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

No respetar una señal de “Ceda el paso” puede derivar en una multa tipo C.30, según el Código Nacional de Tránsito. Foto: Getty Images

Aun así, si un conductor no respeta una señal de ceda el paso, recibirá una multa tipo C.30, donde será sancionado con un equivalente a (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).