Por qué los neumáticos pueden convertirse en el gasto inesperado de un vehículo eléctrico

El auge de los vehículos eléctricos ha sido sumamente notable en Colombia, donde cada vez se observa cómo ciudadanos del país conducen por las calles con estos tipos de coches, diseñados para brindar energías sostenibles.

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Los últimos reportes de la ANDI y Fenalco indican el incremento de estas unidades, en donde durante el primer semestre del año 2026 se matricularon 24,477 coches eléctricos nuevos en la nación, conllevando de esta forma un incremento del 235,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Tanto es el impacto que ha tenido esta clase de carros que, durante lo transcurrido del año, el modelo más vendido en el país fue un vehículo eléctrico, siendo este el Tesla Model Y.

Sin embargo, la llegada de las unidades trae consigo una serie de desafíos y retos, que obliga a Colombia a adaptarse si quiere seguir promoviendo la inclusión de carros con tecnologías sostenibles.

Si bien para muchos esas problemáticas pueden verse en la falta de puntos de carga o en la autonomía de las baterías que poseen los vehículos, otro aspecto clave que muchos usuarios pasan desapercibido es el de las llantas.

De acuerdo con la marca de neumáticos especializada, Hankook, cada tipo de conducción plantea una exigencia distinta, ya que se debe tener en cuenta aspectos del coche como el peso, torque y uso.

Las llantas juegan un papel clave en el rendimiento y la seguridad de los vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

Asimismo, es importante conocer el sistema de uso que cada vehículo tiene, ya que, si bien todos tienen el objetivo de ayudar a sus usuarios a llegar a sus destinos, poseen elementos que distinguen un modelo tradicional de uno eléctrico.

“Un carro a gasolina funciona con motor de combustión interna: su energía viene del combustible fósil y la entrega de potencia es progresiva. Un híbrido combina motor eléctrico y motor de combustión y alterna entre ambos según la demanda de conducción, por lo que su comportamiento es mixto. Un carro eléctrico puro se mueve únicamente con energía almacenada en una batería y un motor eléctrico, sin emisiones directas al circular y con menos piezas móviles”, afirmó Carlos Cruz, gerente comercial de Hankook Tire Colombia.

Son ante estas declaraciones que es fundamental escoger las mejores llantas posibles para un vehículo eléctrico, en donde no solo se tiene en cuenta el precio, marca o medida, sino que también ofrezcan la capacidad de responder a las necesidades del coche.

La razón de que los neumáticos de un carro eléctrico tengan que ser específicos

Los vehículos eléctricos tienen bastantes diferencias con los modelos tradicionales, entre ellas su peso al tener una batería que conlleva una carga mayor que algunos coches que hacen uso de combustión.

Teniendo en cuenta estos hechos, las llantas de los carros eléctricos deben poseer elementos reforzados, así como índices que ayuden a la exigencia del vehículo.

Si se comienzan a usar llantas convencionales, puede derivar en un desgaste mucho más rápido, afectando en casos donde el conductor se vea obligado a hacer una maniobra como frenadas, curvas, cerradas o cambios de carril.

Los neumáticos para vehículos eléctricos deben responder a mayores exigencias por el peso de las baterías, el torque instantáneo y la eficiencia energética. Foto: Getty Images

Otro aspecto clave es el torque instantáneo y el agarre, ya que en un coche eléctrico el motor puede entregar torque máximo desde cero revoluciones, permitiendo que haya aceleraciones mucho más rápidas.

Finalmente, la autonomía de un coche eléctrico también se ve implicada al escoger unos neumáticos especializados, ya que esta depende de la resistencia al rodamiento de las llantas.

Escoger un buen neumático ofrece el suficiente agarre necesario para garantizar estabilidad y seguridad, así como permitir una baja resistencia al rodamiento para poder apoyar la eficiencia. energética.