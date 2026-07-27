¿Tiene un híbrido enchufable en Colombia? Podría gastar más gasolina de la esperada si comete este error

Los vehículos híbridos enchufables (PHEV) siguen ganando espacio en Colombia gracias a su combinación entre un motor eléctrico y uno de combustión. De hecho, durante el primer cuatrimestre de 2026 las ventas de este tipo de automóviles crecieron más del 70 % frente al mismo periodo del año anterior, reflejando el interés de los conductores por tecnologías de menor impacto ambiental.

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Sin embargo, un reciente estudio europeo puso sobre la mesa una advertencia: estos vehículos pueden terminar consumiendo mucha más gasolina de la que anuncian los fabricantes si sus propietarios no los recargan con frecuencia.

La investigación, elaborada con información de 981.035 vehículos, encontró que el consumo real fue de 6,12 litros por cada 100 kilómetros, mientras que las pruebas de homologación indican un promedio de 1,57 litros por cada 100 kilómetros. En algunos casos, el gasto de combustible fue más de tres veces superior al esperado.

Los expertos explican que el problema no está en la tecnología del vehículo, sino en el uso que se le da. Un híbrido enchufable fue diseñado para circular gran parte del tiempo utilizando la energía almacenada en su batería, pero esta debe recargarse de manera constante.

Si el conductor casi nunca conecta el vehículo a un cargador, el motor de gasolina entra en funcionamiento durante la mayor parte del recorrido. Además, debe mover el peso adicional de la batería y del sistema eléctrico, lo que incrementa el consumo de combustible y hace que el ahorro prometido desaparezca.

El estudio también concluyó que muchos usuarios recorren menos kilómetros en modo eléctrico de los previstos por los fabricantes, especialmente quienes realizan viajes largos o simplemente no tienen el hábito de cargar el vehículo.

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¿Qué significa esto para Colombia?

En el país, los híbridos enchufables han venido ganando terreno y el Gobierno incluso ha impulsado medidas para fortalecer la industria y facilitar la llegada de este tipo de tecnologías.

No obstante, especialistas advierten que el rendimiento de estos automóviles dependerá también de la infraestructura de recarga y de los hábitos de cada conductor. Aunque la red de cargadores continúa creciendo, todavía existen desafíos para quienes no cuentan con un punto de carga en casa o en su lugar de trabajo.

Por eso, antes de comprar un híbrido enchufable en Colombia, los expertos recomiendan preguntarse si realmente será posible cargar la batería con frecuencia. De lo contrario, el vehículo podría consumir bastante más gasolina de la esperada y perder buena parte de las ventajas por las que fue adquirido.