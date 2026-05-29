El nuevo híbrido de Toyota que revolucionará el mercado: agilidad urbana y bajos costos de operación

Los colombianos ya no buscan solo un vehículo para movilizarse. Factores como la seguridad, la tecnología, la eficiencia y las energías sostenibles son cada vez más importantes a la hora de tomar cualquier decisión de compra. Una realidad para la que marcas como Toyota, una de las preferidas en Colombia, se ha preparado.

Además de fortalecer su presencia con modelos tradicionales, la compañía japonesa amplió su portafolio hacia la movilidad híbrida y las tecnologías más eficientes. Modelos como el Corolla Cross (HEV) o más recientemente el Yaris Cross se sumaron a la nueva generación de la RAV4 HEV y el Yaris HEV.

Ambos integran motorizaciones completamente híbridas, responden a las necesidades reales de movilidad en el país, reducen emisiones y avanzan hacia la carbono neutralidad de manera responsable y sostenible. Así lo confirma Juan Sebastián Bernal, vicepresidente Comercial y de Planeación de Automotores Toyota Colombia.

“Más que una visión a futuro son una apuesta que ya estamos llevando a la práctica, acercando a nuestros clientes a soluciones que combinan eficiencia, versatilidad y desempeño”, detalló el directivo.

El híbrido perfecto

En ese camino el Yaris Hatchback HEV brilla. Se trata de una referencia totalmente híbrida, que llega a Colombia con una tecnología pionera dentro del segmento compacto. El Yaris Hatchback HEV combina la eficiencia del sistema Toyota Hybrid System, con un enfoque en agilidad urbana, maniobrabilidad y bajos costos de operación.

Según las especificaciones de la empresa, este automóvil cuenta con un motor 1.5 L de 3 cilindros en línea de 116 HP combinados y 120 Nm, y un diseño completamente renovado con rines de 15 pulgadas y diseños aerodinámicos. La seguridad es otra de sus fortalezas. Todas sus versiones incluyen siete airbags, control electrónico de estabilidad, frenos ABS, sistema ISOFIX, monitoreo de presión de llantas y alerta de colisión frontal.

Así mismo incorpora asistencias de conducción como sensores de parqueo, cámara de reversa y freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold, mientras que en tecnología y conectividad, el Yaris HEV viene con pantalla táctil de 9 pulgadas, conectividad Bluetooth, Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto, además de comandos en el timón y pantalla digital TFT de 7 pulgadas.

En Colombia el modelo está disponible en colores gris cenizo, rojo metalizado, verde Everest, blanco perla metalizado, negro y gris celeste, desde los $89.900.000.

“Estos lanzamientos traen consigo la tranquilidad de contar con todo el respaldo de Toyota en el país con su larga trayectoria, una sólida y amplia red de concesionarios a nivel nacional y la robusta cadena de valor de la marca, que integra componentes claves como Toyota Financial Services, Seguros, Garantía Especial Toyota y Mantenimiento Planeado Toyota, entre otros”, añadió Bernal.

El camino hacia la descarbonización

La diversificación de tecnologías automotrices se consolida como una estrategia clave de la marca para ofrecer alternativas que se adapten a las necesidades reales de los usuarios en el país.

“A partir de esta estrategia, Automotores Toyota Colombia ha estructurado un portafolio que incorpora tecnologías electrificadas, como los vehículos completamente híbridos (HEV), que combinan eficiencia y autonomía sin necesidad de infraestructura de carga; híbridos enchufables (PHEV), que permiten una mayor autonomía en modo eléctrico; vehículos eléctricos (BEV), que operan con cero emisiones en el uso, y soluciones de celda de combustible (FCEV), que representan el desarrollo de tecnologías basadas en hidrógeno”, puntualizaron desde la empresa.

Finalmente, con esta estrategia de “múltiples caminos”, Toyota busca consolidar su apuesta por la movilidad sostenible en Colombia, en un momento en el que los consumidores priorizan vehículos más eficientes, tecnológicos y sostenibles, pero también adaptados a las dinámicas reales de las ciudades y las carreteras del país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Toyota.