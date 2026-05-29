Juliana Velásquez, ‘la colombiana’, hace historia como la primera artista en cantar a bordo del Metro de Bogotá

La cantante y actriz colombiana Juliana Velásquez se convirtió en la primera artista en realizar una presentación musical a bordo de uno de los trenes del Metro de Bogotá. El hecho, registrado en el marco de una jornada de pruebas técnicas y operativas del sistema, despertó una amplia conversación en las plataformas digitales, donde los ciudadanos expresaron posturas diversas sobre el uso de los espacios del nuevo esquema de transporte masivo de la capital.

El evento se desarrolló en el suroccidente de la ciudad, sector donde se adelantan los ensayos y el alistamiento del proyecto de infraestructura más importante de Bogotá. Al recorrido asistió un grupo reducido de invitados especiales, entre los que se encontraban periodistas, influenciadores y creadores de contenido, con el propósito de conocer de primera mano el funcionamiento, los vagones y la dinámica de movilidad que ofrecerá el sistema en el futuro.

En este contexto de evaluación operativa, la ganadora del Grammy Latino, Juliana Velásquez, interpretó de manera acústica su éxito musical “El Achantado”. La presentación, realizada con el tren en movimiento, buscó dotar de un matiz cultural una jornada predominantemente técnica, quedando documentada por diversos equipos de prensa y medios de comunicación, entre ellos CityTV, que acompañaron el trayecto.

La difusión de las imágenes en las plataformas digitales no tardó en generar un debate de carácter urbano. Por un lado, un sector de los internautas consideró la presentación como un momento simbólico y un hito cercano para la ciudadanía que espera la entrega de la obra.

Por otro lado, la escena suscitó críticas y comparaciones con las dinámicas actuales de otros sistemas de transporte masivo de la ciudad, como TransMilenio. Diversos usuarios manifestaron su preocupación respecto a que este tipo de actividades, aunque planificadas de manera oficial en esta ocasión, puedan sentar un precedente para dinámicas informales dentro de los vagones, tales como las ventas ambulantes o la mendicidad.

“Varios ciudadanos expresaron el temor de que el nuevo sistema experimente las mismas problemáticas de cultura ciudadana y control que afectan al transporte público actual”, se constató en las interacciones de la red social X.

Es importante precisar que la actividad formó parte de una agenda controlada e institucional de socialización del proyecto y no corresponde al inicio formal de la operación comercial del Metro de Bogotá, el cual continúa en su etapa de construcción y alistamiento técnico.