“Una auténtica delicia”: Stephen King celebra el nuevo puesto número 1 en Netflix

El célebre escritor estadounidense Stephen King recomendó públicamente The Boroughs: Jubilación rebelde, la nueva serie de ciencia ficción y misterio de Netflix producida por los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa Stranger Things.

El respaldo del autor coincide con el ascenso de la producción al primer lugar de las listas de audiencia global de la plataforma de streaming, consolidándose como uno de los fenómenos televisivos en lo que va del año 2026.

El giro final de ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’ que cambia para siempre el futuro de la serie en Netflix

Fiel a su costumbre de compartir sus impresiones sobre el cine y la televisión a través de internet, Stephen King utilizó su cuenta oficial en la plataforma Threads para expresar su opinión sobre la producción. El autor de obras icónicas como It y El resplandor se mostró entusiasta tras visualizar los ocho episodios que componen la primera entrega.

“‘The Boroughs’: una auténtica delicia. Bonus: Creo, porque esto es Netflix, que puedes ver todos los episodios. Vale la pena”, afirmó el escritor en su publicación.

Este respaldo no es menor para la industria del entretenimiento. Históricamente, las recomendaciones de King en plataformas digitales han servido como un fuerte impulso de visibilidad para producciones de suspenso y ciencia ficción que buscan abrirse paso en el competitivo catálogo de los servicios de entretenimiento en línea.

Creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, The Boroughs: Jubilación rebelde combina elementos de aventura, fantasía y drama con un enfoque particular en la tercera edad. La sinopsis oficial de la serie detalla el conflicto central:

“En un complejo residencial para jubilados que parece perfecto, un peculiar grupo de héroes se enfrenta a una amenaza de otro mundo dispuesta a robarles lo que no tienen: tiempo”.

Para dar vida a esta premisa, la producción apostó por un elenco de trayectoria consolidada en Hollywood. Entre los protagonistas destacan figuras como Alfred Molina, la ganadora del premio Óscar Geena Davis, además de Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters y Bill Pullman. La crítica especializada ha señalado que la química y experiencia de este reparto veterano es uno de los puntos más altos de la ficción.

De acuerdo con datos provistos por la plataforma de monitoreo de audiencias FlixPatrol, The Boroughs se posicionó rápidamente como la serie número uno a nivel mundial en Netflix tras su debut. En mercados específicos como España, la ficción escaló de inmediato al segundo lugar del Top 10 diario.

Maluma dio contundente mensaje sobre las elecciones presidenciales e hizo inesperada propuesta: “Estoy que alquilo camiones”

El recibimiento por parte de la crítica especializada y los espectadores también ha sido favorable. En el portal de reseñas Rotten Tomatoes, la producción ostenta un índice de aprobación del 96% por parte de la crítica y un 79% por parte del público general. Por su parte, en el sitio de bases de datos cinematográficas IMDb, la serie mantiene una calificación media de 7,5 sobre 10 puntos posibles.

A pesar de las cifras positivas y del plan original de los creadores de estructurar la historia a lo largo de tres temporadas, Netflix aún no ha hecho oficial la renovación de la serie para una segunda tanda de episodios. No obstante, el antecedente de los hermanos Duffer dentro de la compañía sugiere que el proyecto cuenta con un respaldo corporativo sólido para su continuidad.