Final de ‘La casa de los famosos’: ¿dónde ver el capítulo final del ‘reality’ del Canal RCN?

La gran final de La casa de los famosos Colombia está más cerca que nunca, pues luego de más de cuatro meses de convivencia en la casa estudio del Canal RCN, los colombianos tendrán la oportunidad de escoger al ganador de la versión del 2026.

‘La casa de los famosos′: inteligencia artificial vaticinó del ganador del 2026

Luego de una temporada marcada por polémicas, romances, discusiones, amistades y estrategias, el reality llegará a su desenlace en la noche de este viernes 29 de mayo, cuando finalmente se conozca el nombre del ganador de los 400 millones de pesos.

La gran final se llevará a cabo a partir de las 8:00 p. m. y contará con la participación de los cuatro finalistas que lograron superar cada una de las etapas de la competencia: Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

Cada uno de los finalistas recibió a su jefe de campaña en el 'reality' del Canal RCN. Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia 3

Durante los últimos días, los participantes han intensificado sus campañas para conseguir el apoyo del público. Además, han contado con la ayuda de sus respectivos jefes de campaña, quienes han estado promoviendo sus candidaturas tanto en redes sociales como en diferentes espacios de opinión relacionados con el programa.

Como ha ocurrido a lo largo de la temporada, serán los televidentes quienes tendrán la última palabra mediante el sistema de votaciones habilitado por el Canal RCN. Por esta razón, los finalistas han dedicado gran parte de la recta final a convencer a los seguidores del reality de que merecen quedarse con el primer lugar.

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Estas son las opciones para ver el gran final del ‘reality’ del Canal RCN:

La principal alternativa será la señal en vivo del Canal RCN, que emitirá la gala especial de principio a fin. Allí se conocerán los resultados de las votaciones y se vivirán los momentos más importantes de la despedida de esta temporada.

Otra opción es la aplicación oficial del Canal RCN, disponible de manera gratuita tanto en la App Store para dispositivos Apple como en la Play Store para equipos Android. A través de esta plataforma, los usuarios podrán seguir la transmisión desde teléfonos celulares, tabletas o dispositivos móviles compatibles.

Además, quienes han seguido el programa de telerrealidad a través de internet también podrán conectarse al canal oficial de YouTube del Canal RCN. Esta plataforma ha sido una de las favoritas de los fanáticos durante la temporada, ya que allí se ha transmitido el contenido 24/7 durante varios meses, permitiendo observar en tiempo real lo que ocurría dentro de la casa.

Con todo listo para la gala de cierre, millones de espectadores estarán atentos para descubrir quién logrará imponerse en la votación final y convertirse en el nuevo ganador de La casa de los famosos, uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de la televisión colombiana reciente.