Nataly Umaña confesó, sin filtros, cuál sería su reacción si Alejandro Estrada gana ‘La casa de los famosos Colombia’

Tras su paso por el reality La casa de los famosos Colombia, la actriz Nataly Umaña se muestra bastante activa en redes sociales, donde constantemente comparte con sus seguidores detalles de sus viajes, nuevos proyectos profesionales y distintos aspectos de su vida.

Por esta razón, varios internautas se interesan en conocer su opinión sobre la nueva temporada del programa, especialmente sobre las posibilidades de que su exesposo, Alejandro Estrada, consiga consolidarse como el gran ganador y quedarse con el millonario premio.

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Ante la premisa de la gran final, que se llevará a cabo el viernes 29 de mayo, un usuario decidió cuestionarla al respecto, pero en un tono poco amigable. Sin embargo, Nataly no tuvo problema en confesar, sin filtros, cuál sería su reacción si el también actor logra este triunfo en La casa de los famosos.

“Solo quiero ver tu cara cuando Alejo gane la casa de los famosos”, escribió el internauta en una publicación realizada por la actriz.

Al poco tiempo, Nataly respondió de manera contundente: “Pues de felicidad, yo siempre voy a alegrarme por las cosas bonitas que les pasan a las personas y más si son importantes en mi vida”.

De esta manera, la también modelo dejó en claro que no guarda rencor hacia Estrada ni le desea nada malo. Por el contrario, demostró que sanó y superó esa etapa, al dejar claro que también celebraría su triunfo en el reality.

Aunque su postura generó opiniones divididas, varios usuarios destacaron que, con su respuesta, Nataly Umaña solo demuestra su madurez emocional.

Alejandro Estrada, entre los favoritos para ganar La casa de los famosos Colombia

En esta tercera edición del reality, transmitido por el Canal RCN, Alejandro Estrada se encuentra compitiendo en la gran final con Valentino, Tebi y Juanda Caribe, luego de la salida de la última mujer de la competencia, que fue Beba.

De este grupo, solo uno logrará quedarse con los 400 millones de pesos que entrega el premio mayor del programa. Sin embargo, tras las más recientes alianzas entre los finalistas, Estrada y Tebi decidieron unir fuerzas para sumar el apoyo de sus seguidores y, en caso de ganar, dividir el premio entre ambos.

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En caso de ganar, el actor reveló que destinaría parte del premio a saldar una importante deuda que tiene pendiente, además de garantizar por tres años más la estabilidad y los estudios universitarios de su hijo.

“También para invertir en mis cosas personales o en mi proyecto, generar más empleo con la empresa. Tengo dos personas que amo mucho; uno de esos es un tío. Desearía ayudarle”, dijo el cucuteño mientras compartía con sus compañeros en uno de los brunchs.