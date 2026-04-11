Nataly Umaña habría reaccionado ante polémica de su ex, Alejandro Estrada, en ‘La casa de los famosos’: “Esclavo de tus impulsos”

El reality La casa de los famosos Colombia sigue subiendo de tono y, a estas alturas del juego, las tensiones entre participantes ya no solo hacen parte de la estrategia: también están sobrepasando las reglas del formato.

En la recta final de la semana (marcada por la curiosa figura de un líder invisible, Valentino Lázaro), se desató una fuerte polémica entre Eidevin López y Alejandro Estrada.

Hassam reaccionó a fuerte pelea de Eidevin y Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’; estalló con mensaje: “Han sido ratas”

El ‘Jefe’ fue claro al intervenir: el futuro de ambos dentro del reality no dependía de decisiones internas, sino de la votación del público colombiano.

Si bien ambos hombres se llevaron bien en las primeras semanas, las diferencias aumentaron rápidamente a discusiones constantes, cruces de palabras y hasta provocaciones directas frente a las cámaras y los mismos habitantes de la casa.

El enfrentamiento no pasó desapercibido. En redes y entre los seguidores del programa, la reacción fue inmediata, y varias figuras del entretenimiento también se sumaron a opinar sobre lo que había pasado.

Así fue la primera reacción de Alejandro Estrada, tras la expulsión de Eidevin lópez, luego del problema que vivieron. Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN

Nataly Umaña habría dejado mensaje por polémica de Alejandro Estrada

Una de las famosas que se pronunció fue Nataly Umaña, expareja de Alejandro Estrada y recordada por su participación en la primera temporada del mismo reality, quien no dudó en dejar un mensaje que posiblemente haría referencia al conflicto y lo que ha rodeado a su ex dentro de la competencia.

“¿Sabían que la conciencia desde la inteligencia emocional y psicológica es la capacidad de observarte con honestidad? Es darte cuenta de lo que sientes, de lo que piensas, de cómo reaccionas, sin negarlo ni juzgarlo de inmediato", dijo inicialmente la famosa actriz.

En su mensaje, Nataly hizo referencia a la forma impulsiva de reaccionar de las personas, y aunque no dijo nombres ni situaciones en específico, muchos de los seguidores de ella mencionaron que podría ser debido a lo que estaba viviendo su expareja.

“Es ese instante en el que pasas de jugar en automático a elegir, a pensar cómo responder, porque no es lo que pasa lo que define tu vida, sino cómo lo interpretas, cómo lo gestionas cuando desarrollas conciencia, entiendes tus emociones, reconoces tus patrones y dejas de ser esclavo de tus impulsos”, agregó.

Por último, mencionó que siempre es importante hablar desde la tranquilidad y no desde la herida.

“No estoy feliz”: así fue la primera reacción de Alejandro Estrada tras expulsión de Eidevin López; hubo pulla para Juanda Caribe

“Ahí es donde empieza el verdadero crecimiento, cuando te conoces lo suficiente como para responder desde la calma y no desde la herida”, concluyó.

En este post, varios internautas dejaron comentarios haciendo alusión a lo sucedido con Alejandro: “Gracias por defender a Alejo, con que dices siento que estás dando una descripción de él”; “Nataly, entra a un congelado a darle ánimos a Alejo, por favor”; “Eso, Nata, gracias por, a pesar de todo, reconocer siempre que @alejoestrada es un buen humano”; “Si llegaras a entrar a un congelado, apoya a Alejo por los años que compartieron juntos”.