Alejandro Estrada sorprendió con inesperado comentario sobre Nataly Umaña tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’

Tras su victoria en La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada se llevó una gran sorpresa al descubrir la reacción que tuvo su exesposa, la actriz Nataly Umaña, al enterarse de su triunfo en el reality, donde también participó en la primera temporada.

Aunque muchos esperaban que la actriz guardara silencio, dejó sin palabras a más de uno con su reacción ya que, lejos de mostrarse incómoda, expresó su alegría al enterarse de que su exesposo se convirtió en el ganador de la tercera temporada de la competencia.

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De hecho, a través de sus redes sociales se mostró celebrando la victoria de su expareja en compañía de algunas amigas, reacción que conoció Alejandro Estrada tras obtener el millonario premio, apagar las luces de la casa y regresar a la realidad.

El mensaje de Alejandro Estrada a Nataly Umaña tras ganar el reality

Tras salir de la vivienda donde permaneció más de 130 días, Alejandro Estrada conversó con el periodista Santiago Vargas y reaccionó a las palabras de Nataly Umaña tras conocer su victoria. Lejos de mostrarse incómodo o molesto, el actor sorprendió al responder con agradecimiento y destacando el gesto de reconocimiento expresado por su expareja.

“Le envío un saludo, le agradezco por ese cariño. Seguramente es una de las personas que les tengo más aprecio”, comentó inicialmente.

Enseguida, hizo referencia al millonario premio que ganó y a su exesposa con un mensaje que nadie esperaba: “La haré parte de esta victoria”, afirmó Estrada en la entrevista sin dar más detalles al respecto.

Como era de esperarse, sus palabras no pasaron desapercibidas, pues pese a su polémica y mediática separación de Nataly Umaña en medio de la primera temporada del reality y vinculada a rumores de infidelidad. el actor mostró un tono conciliador y sin ningún tipo de resentimiento frente a la relación que conservan actualmente.

Tras las reacciones de ambas celebridades, numerosos usuarios en redes sociales destacaron la madurez emocional que parecen compartir y su disposición para dejar atrás el pasado que vivieron como pareja.

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Aunque su relación estuvo marcada por fuertes críticas, especialmente hacia la actriz, Alejandro Estrada ha dejado claro que el perdón y la tranquilidad son el camino que ha decidido seguir.

Por esta razón, el mensaje de agradecimiento del actor a Nataly Umaña se convirtió en uno de los momentos más comentados en las plataformas digitales, generando todo tipo de reacciones entre los seguidores de La casa de los famosos.