Así le ha ido a Colombia en sus tres últimas participaciones en la fase de grupos del Mundial

A menos de quince días para el inicio del Mundial 2026, la Selección Colombia ultima detalles para su séptima participación en una Copa del Mundo.

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Para esta edición, el equipo nacional quedó ubicado en el Grupo K, donde se medirá ante las selecciones de Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, rivales con los que no registra antecedentes en partidos oficiales.

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El historial del conjunto colombiano en las primeras etapas de los mundiales muestra un balance de efectividad del 50 % en clasificaciones a la siguiente ronda, tras registrar tres eliminaciones tempranas y tres avances a las fases de eliminación directa.

Las primeras experiencias en el torneo

El debut de la selección nacional en una Copa del Mundo se produjo en Chile 1962, tras superar a Perú en la fase eliminatoria de la Conmebol.

En el torneo, Colombia integró el Grupo 1 junto a la Unión Soviética, Yugoslavia y Uruguay. El balance de esa edición dejó una derrota de 2-1 ante Uruguay, una caída de 5-0 contra Yugoslavia y un empate 4-4 ante la Unión Soviética, encuentro recordado por el gol olímpico anotado por Marcos Coll, el único de esta naturaleza en la historia del certamen.

⏳ Hace 5⃣9⃣ años Marcos Coll anotó el primer gol olímpico en una Copa Mundial de la FIFA



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Debieron pasar 28 años para el regreso del equipo a la competencia en Italia 1900. En esa ocasión, el plantel avanzó por primera vez a los octavos de final tras vencer 2-0 a Emiratos Árabes Unidos, caer 1-0 ante Yugoslavia y empatar 1-1 en los minutos finales contra Alemania con una anotación de Freddy Rincón.

La participación finalizó en la segunda ronda al caer ante Camerún, que se impuso con dos goles de Roger Milla tras una acción en la que el arquero René Higuita perdió la posesión del balón fuera del área.

Para la edición de Estados Unidos 1994, el equipo quedó eliminado en la primera fase al ubicarse en la última posición del grupo. El balance registró derrotas frente a Rumanía y el equipo anfitrión, además de una victoria de 2-0 contra Suiza.

Balances de las participaciones recientes

En Francia 1998, con una nómina que cerraba su ciclo deportivo, el equipo volvió a quedar fuera en la ronda inicial tras compartir grupo con Rumanía, Túnez e Inglaterra.

La selección nacional perdió los compromisos ante los dos rivales europeos y obtuvo tres puntos tras vencer por la mínima diferencia a la escuadra africana.

Tras una ausencia de 16 años, Colombia regresó al torneo en Brasil 2014, logrando por primera vez el liderato del grupo con puntaje ideal al derrotar a Grecia, Costa de Marfil y Japón.

En las rondas de eliminación directa, el equipo venció 2-1 a Uruguay con anotaciones de James Rodríguez, y cerró su participación en los cuartos de final al caer 2-1 frente a Brasil, en un compromiso donde Rodríguez finalizó como el máximo anotador de la competición.

La última fase de grupos disputada por el país ocurrió en Rusia 2018, compartiendo zona con Japón, Polonia y Senegal. El equipo avanzó en el primer lugar del grupo tras reponerse de una derrota inicial ante Japón y vencer a los rivales europeo y africano.

Las jugadas a balón parado fueron determinantes en #Rusia2018.



El gol de 🇨🇴 Yerry Mina a Inglaterra forma parte de una de las 7 áreas analizadas por el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA.



Informe completo 📄✍️https://t.co/avXI9kER1K pic.twitter.com/T6Q0roRfX7 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 16, 2018

La campaña concluyó en los octavos de final ante Inglaterra en la definición por cobros desde el punto penal, luego de empatar en el tiempo reglamentario con un gol de Yerry Mina, quien acumuló tres anotaciones en el torneo.