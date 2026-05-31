El mes de junio arrancará agitado para la Selección Colombia de mayores. Este lunes enfrentarán a su similar de Costa Rica en el primero de los dos amistosos previos al Mundial 2026.

El Estadio El Campín estará a reventar para despedir a la Tricolor y darle un baño de energía pensando en el gran reto que se aproxima. Néstor Lorenzo tendrá la posibilidad de analizar algunas piezas y definir desde ya el once inicialista que debutará frente a Uzbekistán el próximo 17 de junio.

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A lo largo de la semana se fueron sumando los 26 convocados que representarán a Colombia en la cita orbital, una lista que generó todo tipo de reacciones en la prensa deportiva y los hinchas.

Lorenzo confía en la elección, pues fue la columna vertebral que le permitió ser subcampeón de la Copa América y terminar en el tercer lugar de las eliminatorias sudamericanas.

Pronóstico de la IA: Colombia le gana a Costa Rica

El resultado de este partido amistoso frente a Costa Rica tiene un valor simbólico, pero es vital para la Selección Colombia recuperar la confianza y abrirle el arco para los goleadores.

Por lo menos el pronóstico de la inteligencia artificial es positivo. Colombia saldrá victorioso del partido y tomará rumbo a Estados Unidos con la camiseta inflada.

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Chat GPT: Colombia 2-0 Costa Rica

Chat GPT anticipa que la Tricolor va a mantener su portería en cero y marcará dos goles en el arco contrario, armando la fiesta en El Campín.

"Las simulaciones de IA le otorgan cerca de un 68 % de probabilidades de triunfo al combinado colombiano, mientras que el empate aparece con un 21 % y una victoria costarricense apenas ronda el 11 %“, respondió.

Para Chat GPT hay dos jugadores que saldrán a relucir: “En cuanto al marcador más probable, la inteligencia artificial apunta a una victoria cómoda de Colombia por 2-0, con dominio de posesión y varias opciones ofensivas generadas por figuras como Luis Díaz y James Rodríguez”.

Luis Díaz y James Rodríguez, jugadores de la Selección Colombia Foto: Getty Images via AFP

Gemini: Colombia 2-0 Costa Rica

La IA de Google coincide en que la Selección Colombia ganará 2-0 en su partido amistoso frente a Costa Rica. “El favoritismo cafetero se sustenta en el rodaje de sus figuras clave (como Luis Díaz y Jhon Arias) frente a una Costa Rica que llega en pleno proceso de renovación generacional y notables ausencias de referentes históricos como Keylor Navas o Francisco Calvo”, indicó Gemini.

“Los modelos apuntan a que Colombia impondrá condiciones desde la posesión en el mediocampo y la presión alta. Sin embargo, al tratarse de un amistoso de preparación previo al torneo más importante del planeta, los ritmos tenderán a moderarse en el tramo final con múltiples sustituciones”, pronostica.

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Grok: Colombia 2-0 Costa Rica

Grok no se pone en contra del pronóstico y asegura que Colombia ganará por dos goles de diferencia ante Costa Rica.

“Se espera un partido donde Colombia domine la posesión y genere múltiples ocasiones, mientras Costa Rica se repliegue buscando algún contragolpe o jugada aislada”, indicó.