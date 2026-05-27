Juan Guillermo Cuadrado le respondió a Luis Díaz: mensaje tras quedarse fuera del Mundial 2026

Luis Díaz está a pocas horas de unirse a la concentración de la Selección Colombia en Bogotá. Antes de aterrizar en la capital, el guajiro publicó una emotiva carta expresando sus sentimientos por el reto que se aproxima en el Mundial 2026.

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“El agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial“, escribió Lucho.

El atacante de Bayern Múnich considera que ahora solo queda “dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros“.

"De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto“, agregó.

Juan Guillermo Cuadrado lo respalda

En los comentarios recibió felicitaciones de muchos colombianos, pero uno de los mensajes más especiales fue el de Juan Guillermo Cuadrado.

Aunque el ‘panita’ no logró clasificar a la lista de convocados, siempre ha dado su voz de apoyo para aquellos que hace unos años fueron sus compañeros de camerino en la Selección Colombia.

Cuadrado le dedicó un comentario a Lucho Díaz, antes del Mundial 2026: “Vamos flaco, de la mano De Dios”.

En un momento donde varios jugadores han mostrado su inconformismo por quedarse fuera de la convocatoria, Juan Guillermo da ejemplo de lealtad con aquellos que sí están en la lista de Néstor Lorenzo.

Juan Guillermo Cuadrado termina contrato en Italia. Foto: NurPhoto via AFP

Mientras decide su futuro como profesional, el volante antioqueño estará siguiendo la Copa del Mundo como un hincha más. Su contrato con el Pisa Calcio se vence en los próximos días y ahora mismo no hay un camino predilecto para él.

Cuadrado estuvo en la prelista de 55 jugadores entregada por Lorenzo, pero tenía pocos argumentos en la actualidad para entrar directo a la convocatoria. Su último partido con la Selección Colombia fue el 8 de septiembre de 2023, en el arranque de las eliminatorias sudamericanas.

Luego de eso no volvió a ser llamado por el cuerpo técnico, a pesar de su permanencia en la Serie A de Italia con la camiseta de Inter, Atalanta y Pisa.

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Los números de Juan Guillermo Cuadrado en la Selección Colombia

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores con más partidos jugados en la historia de la Selección Colombia. Contando todas las competiciones disputó 116 compromisos, marcó 11 goles y dio 20 asistencias.

El de Necoclí disputó la Copa del Mundo de Brasil-2014 y también estuvo convocado en Rusia-2018, donde marcó gol en la victoria sobre Polonia por la fase de grupos.

Cuadrado llegó a ser capitán de la Tricolor en el momento en que James Rodríguez fue apartado por decisión técnica de Reinaldo Rueda.