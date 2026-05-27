Países Bajos oficializó sus convocados del Mundial 2026: con Depay, Gakpo y Van Dijk a bordo

Otro seleccionado con probabilidades de ganar el Mundial 2026 ha hecho oficial en las últimas horas sus convocados para la cita del fútbol. Se hace referencia a Países Bajos, que llevará lo mejor que tiene para intentar conquistar su primera Copa del Mundo en Norteamérica.

Dicha selección es considerada la ‘eterna subcampeona’, pues aunque ha estado cerca de conquistar la gloria en los años 1974, 1978 y 2010, terminó perdiendo dichas finales.

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En 2014 quedó tercera, viendo consagrarse a Alemania como campeona tras haberle ganado a Argentina en la recordada final jugada en el estadio Maracaná.

Ronald Koeman y sus elegidos

Al mando del neerlandés Koeman estará Países Bajos en el próximo Mundial. Este se inclinó por llevar sus mejores hombres, donde destacan un par en la defensa, medio campo y ataque, quienes serán su base para montar la idea de juego que busca plasmar.

Porteros

Mark Flekken

Robin Roefs

Bart Verbruggen

Defensas

Nathan Aké

Virgil van Dijk

Denzel Dumfries

Jorrel Hato

Jan Paul van Hecke

Micky van de Ven

Jurriën Timber

Mediocampistas

Frenkie de Jong

Ryan Gravenberch

Teun Koopmeiners

Tijjani Reijnders

Marten de Roon

Guus Til

Quinten Timber

Mats Wieffer

Delanteros

Brian Brobbey

Memphis Depay

Cody Gakpo

Justin Kluivert

Noa Lang

Donyell Malen

Crysencio Summerville

Wout Weghorst

Parte del plantel de Países Bajos para el Mundial 2026. Foto: AP

Cierta sorpresa genera el llamado de Memphis Depay, del Corinthians de Brasil. Dicho delantero no ha sido el más regular, está fuera de la élite, pero aún así para su país es una carta que se presenta como imprescindible.

Rumbo a la Copa del Mundo

La Naranja Mecánica tiene previsto con la nómina elegida ya iniciar su camino formal hacia el Mundial. Antes de su debut está previsto que juegue dos amistosos, en los que se medirá a Argelia (3 de junio) y Uzbekistán (8 de junio).

Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, será uno de los amistoso de Países Bajos en la previa. Foto: AFP

Ambos equipos contra los que terminará su preparación son mundialistas; los segundos están en el grupo K, serán rival de Colombia y ese duelo podrá servir de termómetro para Néstor Lorenzo a la hora de hacer su plan para la fecha 1 cuando se vean en el debut.

Países Bajos tras dichos juegos preparatorios ya se centrará como tal en el Mundial. En la previa se pone a los naranjas como los favoritos de la zona F, pero deberán demostrarlo en campo venciendo a Japón, Suecia y Túnez.

Días, horas y rivales de Países Bajos en el Mundial 2026

Países Bajos vs. Japón

14 de junio de 2026

3:00 p. m. (hora de Colombia)

AT&T Stadium, Dallas

Países Bajos vs. Suecia

20 de junio de 2026

12:00 p. m. (hora de Colombia)

NRG Stadium, Houston

Túnez vs. Países Bajos

25 de junio de 2026

7:00 p. m. (hora de Colombia

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City