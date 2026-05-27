Países Bajos oficializó sus convocados del Mundial 2026: con Depay, Gakpo y Van Dijk a bordo

Otro seleccionado con probabilidades de ganar el Mundial 2026 ha hecho oficial en las últimas horas sus convocados para la cita del fútbol. Se hace referencia a Países Bajos, que llevará lo mejor que tiene para intentar conquistar su primera Copa del Mundo en Norteamérica.
Dicha selección es considerada la ‘eterna subcampeona’, pues aunque ha estado cerca de conquistar la gloria en los años 1974, 1978 y 2010, terminó perdiendo dichas finales.
En 2014 quedó tercera, viendo consagrarse a Alemania como campeona tras haberle ganado a Argentina en la recordada final jugada en el estadio Maracaná.
Ronald Koeman y sus elegidos
Al mando del neerlandés Koeman estará Países Bajos en el próximo Mundial. Este se inclinó por llevar sus mejores hombres, donde destacan un par en la defensa, medio campo y ataque, quienes serán su base para montar la idea de juego que busca plasmar.
Porteros
- Mark Flekken
- Robin Roefs
- Bart Verbruggen
Defensas
- Nathan Aké
- Virgil van Dijk
- Denzel Dumfries
- Jorrel Hato
- Jan Paul van Hecke
- Micky van de Ven
- Jurriën Timber
Our #FIFAWorldCup squad! 🌎🇳🇱#NothingLikeOranje pic.twitter.com/L5ZeoGhQHz— OnsOranje (@OnsOranje) May 27, 2026
Mediocampistas
- Frenkie de Jong
- Ryan Gravenberch
- Teun Koopmeiners
- Tijjani Reijnders
- Marten de Roon
- Guus Til
- Quinten Timber
- Mats Wieffer
Delanteros
- Brian Brobbey
- Memphis Depay
- Cody Gakpo
- Justin Kluivert
- Noa Lang
- Donyell Malen
- Crysencio Summerville
- Wout Weghorst
Cierta sorpresa genera el llamado de Memphis Depay, del Corinthians de Brasil. Dicho delantero no ha sido el más regular, está fuera de la élite, pero aún así para su país es una carta que se presenta como imprescindible.
Rumbo a la Copa del Mundo
La Naranja Mecánica tiene previsto con la nómina elegida ya iniciar su camino formal hacia el Mundial. Antes de su debut está previsto que juegue dos amistosos, en los que se medirá a Argelia (3 de junio) y Uzbekistán (8 de junio).
Ambos equipos contra los que terminará su preparación son mundialistas; los segundos están en el grupo K, serán rival de Colombia y ese duelo podrá servir de termómetro para Néstor Lorenzo a la hora de hacer su plan para la fecha 1 cuando se vean en el debut.
Países Bajos tras dichos juegos preparatorios ya se centrará como tal en el Mundial. En la previa se pone a los naranjas como los favoritos de la zona F, pero deberán demostrarlo en campo venciendo a Japón, Suecia y Túnez.
Días, horas y rivales de Países Bajos en el Mundial 2026
- Países Bajos vs. Japón
14 de junio de 2026
3:00 p. m. (hora de Colombia)
AT&T Stadium, Dallas
- Países Bajos vs. Suecia
20 de junio de 2026
12:00 p. m. (hora de Colombia)
NRG Stadium, Houston
- Túnez vs. Países Bajos
25 de junio de 2026
7:00 p. m. (hora de Colombia
GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City