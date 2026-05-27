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Países Bajos oficializó sus convocados del Mundial 2026: con Depay, Gakpo y Van Dijk a bordo

Todo su arsenal de mejores hombres lo lleva Ronald Koeman con la firme intención de que logren la primera consagración, tras las decepciones de 1974, 1978 y 2010.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

27 de mayo de 2026 a las 8:59 a. m.
Ronald Koeman y Memphis Depay, de Países Bajos.
Ronald Koeman y Memphis Depay, de Países Bajos. Foto: Getty Images

Otro seleccionado con probabilidades de ganar el Mundial 2026 ha hecho oficial en las últimas horas sus convocados para la cita del fútbol. Se hace referencia a Países Bajos, que llevará lo mejor que tiene para intentar conquistar su primera Copa del Mundo en Norteamérica.

Dicha selección es considerada la ‘eterna subcampeona’, pues aunque ha estado cerca de conquistar la gloria en los años 1974, 1978 y 2010, terminó perdiendo dichas finales.

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En 2014 quedó tercera, viendo consagrarse a Alemania como campeona tras haberle ganado a Argentina en la recordada final jugada en el estadio Maracaná.

Ronald Koeman y sus elegidos

Al mando del neerlandés Koeman estará Países Bajos en el próximo Mundial. Este se inclinó por llevar sus mejores hombres, donde destacan un par en la defensa, medio campo y ataque, quienes serán su base para montar la idea de juego que busca plasmar.

Porteros

  • Mark Flekken
  • Robin Roefs
  • Bart Verbruggen

Defensas

  • Nathan Aké
  • Virgil van Dijk
  • Denzel Dumfries
  • Jorrel Hato
  • Jan Paul van Hecke
  • Micky van de Ven
  • Jurriën Timber

Mediocampistas

  • Frenkie de Jong
  • Ryan Gravenberch
  • Teun Koopmeiners
  • Tijjani Reijnders
  • Marten de Roon
  • Guus Til
  • Quinten Timber
  • Mats Wieffer

Delanteros

  • Brian Brobbey
  • Memphis Depay
  • Cody Gakpo
  • Justin Kluivert
  • Noa Lang
  • Donyell Malen
  • Crysencio Summerville
  • Wout Weghorst
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Parte del plantel de Países Bajos para el Mundial 2026. Foto: AP

Cierta sorpresa genera el llamado de Memphis Depay, del Corinthians de Brasil. Dicho delantero no ha sido el más regular, está fuera de la élite, pero aún así para su país es una carta que se presenta como imprescindible.

Rumbo a la Copa del Mundo

La Naranja Mecánica tiene previsto con la nómina elegida ya iniciar su camino formal hacia el Mundial. Antes de su debut está previsto que juegue dos amistosos, en los que se medirá a Argelia (3 de junio) y Uzbekistán (8 de junio).

Los jugadores de Uzbekistán celebran después de que su partido de clasificación asiática para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra los Emiratos Árabes Unidos terminara en empate, clasificándolos para la Copa del Mundo.
Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, será uno de los amistoso de Países Bajos en la previa. Foto: AFP

Ambos equipos contra los que terminará su preparación son mundialistas; los segundos están en el grupo K, serán rival de Colombia y ese duelo podrá servir de termómetro para Néstor Lorenzo a la hora de hacer su plan para la fecha 1 cuando se vean en el debut.

Países Bajos tras dichos juegos preparatorios ya se centrará como tal en el Mundial. En la previa se pone a los naranjas como los favoritos de la zona F, pero deberán demostrarlo en campo venciendo a Japón, Suecia y Túnez.

Días, horas y rivales de Países Bajos en el Mundial 2026

  • Países Bajos vs. Japón

14 de junio de 2026

3:00 p. m. (hora de Colombia)

AT&T Stadium, Dallas

  • Países Bajos vs. Suecia

20 de junio de 2026

12:00 p. m. (hora de Colombia)

NRG Stadium, Houston

  • Túnez vs. Países Bajos

25 de junio de 2026

7:00 p. m. (hora de Colombia

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City