Joachim Klement, quien atinó en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, da su campeón del Mundial 2026

Joachim Klement es el jefe de Estrategia en Panmure Liberum, firma especializada en análisis macroeconómicos con más de 20 años de experiencia. Cuenta con gran experiencia en el sector de la inversión y antes de incorporarse a Panmure Liberum, fue director de Estrategia de Renta Variable y director de Asignación de Activos en un banco privado suizo. También fue director de Inversiones para la compañía Family Offices e inversores institucionales, así como director de Investigación en una firma de inversión especializada.

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Joachim es licenciado en Matemáticas por la ETH Zúrich (Escuela Politécnica Federal de Zúrich) y máster en Economía por la Universidad de Hagen. Es autor de los libros 7 errores que todo inversor comete y Geoeconomía: la interacción entre geopolítica, economía e inversiones.

Basado en sus amplios conocimientos, en el Mundial de Brasil 2014 aseguró que Alemania saldría campeón. Posteriormente, en el Mundial de Rusia 2018 sostuvo que el campeón sería Francia, y en Catar 2022 señaló que el campeón sería Argentina. En todos acertó. Y lo hizo a partir de las combinaciones que él hace de las probabilidades estadísticas.

En esta oportunidad, y de acuerdo con sus estudios, sus pesquisas le llevan a determinar que habrá un nuevo campeón mundial, un nuevo país que se sume a la lista de los que hasta ahora lo han logrado, pues únicamente ocho países han ganado la Copa Mundial de la Fifa en toda la historia: Brasil lidera con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia con cuatro, Argentina con tres, Francia y Uruguay con dos, e Inglaterra y España con uno cada uno.

Según sus cálculos, el campeón del Mundial United 2026 será la selección de Países Bajos, más conocida en el mundo del fútbol como Holanda y que en tres ocasiones ha quedado segunda, tres veces ha vivido el dolor de perder la final (1974, 1978 y 2010).

Nómina de Países Bajos que jugó la última fecha Fifa, en marzo de 2026. Foto: Getty Images

Según sus cálculos, los holandeses le ganarán la final a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Portugal es rival de Colombia, selección a la que el analista la ubica entrando a los 32 mejores y quedando en esa instancia eliminada ante Croacia. Es decir, a juicio del alemán, Colombia pasará a la segunda ronda, donde quedarán 32 de 48 participantes, y ahí saldrá cuando le toque el cruce directo contra los croatas.

Luis Díaz enfrentando con Colombia a los croatas, el 27 de marzo de 2026. Foto: AP

“Cada cuatro años escribo una nota que tiene muchos más lectores que cualquier otra cosa que publico. Todo empezó hace 12 años cuando utilicé un modelo económico para pronosticar el ganador de la Copa del Mundo en Brasil. Pensé que se convertiría en un ejercicio para mostrar la arrogancia de los economistas que creen que pueden pronosticar cualquier cosa con un modelo, incluso si en realidad es un resultado aleatorio”, escribió Joachim Klement en su blog.

“Y luego lo hice bien. Y nuevamente en 2018. Y por tercera vez en 2022. Después de acertar tres veces seguidas, durante los últimos cuatro años me han inundado solicitudes para pronosticar la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de Rugby, etc. Y de alguna manera, lo que pretendía mostrar, que se puede confiar en los modelos económicos, está empezando a mostrar por qué los gestores de fondos han estado obteniendo mejores resultados durante un tiempo y de repente se convierten en “gestores estrella”, incluso si su logro se debe casi exclusivamente a la suerte y no a la habilidad. Así que aquí está, muy irónico. Por petición popular, mis previsiones para la Copa Mundial de la Fifa 2026″, agregó.

La Copa del Mundo se disputará con 48 selecciones desde el 11 de junio de 2026 hasta el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá como sedes.

Aquí se puede leer su pronóstico completo: