Egan Bernal (Netcompany Ineos) supo el real estado en el que está para la disputa del título del Giro de Italia 2026.

Durante la cuarta fracción de la competencia, corrida este martes, el zipaquireño tuvo algunas complicaciones al inicio del ascenso a Cozzo Tunno.

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Si bien no parecía ser una subida que le generara grandes retos, el colombiano no pudo seguir el paso y tuvo que apretar el mismo para no quedarse relegado del grupo del que hacía parte en dicho momento.

A través de sus redes, el mismo Giro reportó las complicaciones para el nacional: “¡Se pone difícil por segundos para Egan Bernal!. Pero el campeón cuenta con Benjamin Turner para intentar recuperarlo en el descenso!“.

🥶 It's getting difficult by the second for Egan Bernal! But the 🇨🇴 champion has @benjeturner to try and bring him back in the downhill!



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Tras ese momento amargo para Bernal, luego pudo neutralizar todo para no exponerse a perder segundos claves en busca de conservar el tercer lugar de la clasificación general que se ganó durante la primera semana.

En el remate de la fracción, luego del descenso que se dio, los especialistas de la velocidad fueron los que se pudieron al frente en busca de la meta que estaba situada en Cosenza.

Egan Bernal tiene uno de los sueldos más caros del pelotón internacional. Foto: NurPhoto via Getty Images

El balance que dejó ese día complejo para los colombianos no fue grave. Bernal bajó una casilla y es cuarto, pero con la misma diferencia de -4′. Einer Rubio subió un par de puestos para ser ahora 14 a 10′ del nuevo líder.

Sudamérica celebró por duplicado

Las banderas de dos naciones sudamericanas terminaron siendo protagonistas en el final del cuarto días. El ecuatoriano Jhonatan Narváez y el venezolano Orluis Aular lograron hacer uno-dos en la meta tras el primer día de descanso.

El campeón de su país se impuso al esprint en la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada este martes entre Catanzaro y Cosenza, con solo 138 km de recorrido llano.

En un final tramposo por calles estrechas, el corredor del UAE Emirates impuso su punta de velocidad para superar en la línea al venezolano Orluis Aular, de Movistar, y al italiano Giulio Ciccone, de Lidl-Trek.

Ciccone se convirtió en el nuevo líder del Giro al arrebatar la maglia rosa al uruguayo Thomas Silva, que se quedó descolgado del pelotón en el único puerto del día, cuya cima estaba a 14 km de la llegada.

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Jornadas para la recuperación de Bernal

En los días posteriores al martes, todo transitaría en calma, pero ya para la etapa 7 se espera un final en alto que podría mover a Egan Bernal en la clasificación para bien, o para mal, y lo pondría a luchar contra otro favorito como Jonas Vingegaard.

Será en la llegada a Blockhaus (primera categoría), donde se cierra en alto, que el colombiano tendrá que demostrar que sus primeros días estando en el top 3 no son una casualidad.

Egan Bernal, del Netcompany Ineos en medio del Giro de Italia 2026 Foto: Getty Images

Dicha subida al Blockhaus será de 13.4 km, con una elevación de 8.5%. Ese ascenso será el primero que termine categorizado como de primera.

El domingo 17 de mayo también habrá que estar atento a lo que pase en la llegada a Corno alle Scale, donde también habrá un ascenso de primera. Dicho día los favoritos se enfrentarán a 10.8 km de una ascenso que alcanzará hasta 5.6%.