Nairo Quintana revela por qué no fue al Giro de Italia 2026: expuso la verdadera razón

A Colombia solo le quedan dos representantes en el Giro de Italia 2026. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) fue víctima de una caída que lo sacó de competencia en el primer fin de semana por territorio de Bulgaria.

En la otra cara de la moneda está Egan Bernal (Ineos Grenadiers), que dio la sorpresa el sábado ganando la bonificación del kilómetro Red Bull y escaló a la tercera posición de la clasificación general.

Egan Bernal, sólido en el top 3 del Giro de Italia: clasificación general tras la etapa 3

Junto a Egan está Einer Rubio (Movistar Team) como el otro colombiano que queda en carrera, aunque su trabajo es respaldar a Enric Mas en calidad de gregario.

Nairo Quintana fue una de las grandes ausencias en esta edición del Giro, mucho más cuando venía de ser campeón en la Vuelta a Asturias y está disputando el último año de su carrera profesional.

Nairo Quintana, del Movistar Team, sigue escalando posiciones en el Tour de Romandía. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Por qué renunció al Giro de Italia 2026? Nairo respondió

En declaraciones para DSports, el corredor boyacense explicó las razones de su ausencia y los planes que tiene para el resto de la presente temporada.

“Este año renuncié al Giro de Italia porque los dos últimos años había mucho polen y por las alergias la verdad que sufrí mucho. Era más el querer que el poder y dije ‘no quiero vivir esa situación’. Quiero hacer carreras en buenas condiciones y el año pasado sufrí muchísimo”, dijo Nairo.

Esto dijo Jonas Vingegaard sobre Egan Bernal: dio su pronóstico para el Giro de Italia 2026

Para el colombiano, los días que había lluvia eran buenos porque el efecto del polen se neutralizaba y sentía mejores condiciones para atacar en la montaña. Al estar en la temporada de primavera no es muy usual que cayera la lluvia durante las 21 etapas y de ahí que sufriera tanto a la hora de competir contra los mejores del pelotón internacional.

“A mí me pone muy bien y me lleva el ánimo arriba porque puedo estar al 100 % y los otros psicológicamente estan restados. Según el tipo de corredores lo llevan bien o lo llevan peor (la lluvia), en mi caso lo llevo bien”, explicó.

Nairo le apunta a La Vuelta

Aunque tuvo que renunciar al Giro, la ilusión de disputar otra de las grandes no se ha desvanecido para Nairo Quintana.

Su objetivo es convencer a los directores del Movistar Team para que lo convoquen a la Vuelta a España, en septiembre de este año, y de esa manera despedirse por todo lo alto del ciclismo mundial.

Nairo tiene 36 años de edad y por más que sigue siendo un león sobre la bicicleta, cree que es momento de dar un paso al costado para disfrutar de tiempo de calidad con su familia, además de enfocarse en los exitosos negocios que ha logrado consolidar.