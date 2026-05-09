Contusión y conmoción: desalentador parte médico de Santiago Buitrago tras la caída en el Giro de Italia

Lamentable noticia para el ciclismo colombiano. Nadie lo llegó a pensar y se convierte en una triste baja en el Giro de Italia. Se acabaron las ilusiones para Santiago Buitrago, luego de una durísima caída apenas en la segunda etapa de la carrera italiana en Bulgaria. Era una de las cartas del país en la clasificación general y pruebas de montaña.

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Según lo que se pudo establecer por la información oficial suministrada por el equipo Bahrain Victorious, tras el incidente, Santiago Buitrago se vio involucrado y perjudicado en una fuerte caída que se dio a 23 kilómetros del final, en una etapa que se disputó en Bulgaria.

“Con aproximadamente 23 kilómetros por delante en la Etapa 2 del Giro de Italia, Santiago Buitrago se vio forzado a abandonar la carrera tras verse involucrado en una caída. Santi ha sido llevado al hospital más cercano para más exámenes”, comunicó en un principio, en sus redes sociales, el equipo del Medio Oriente.

Es un inicio del Giro marcado por los accidentes. En la jornada inicial también se produjo otro incidente, donde varios de los velocistas que iban en busca de la meta en el sprint se cayeron y sus bicicletas volaron por unos cuantos metros.

Santiago Buitrago en el Giro de Italia. Foto: Oficial @BHRVictorious

Para Colombia, las esperanzas de hacer algo en el Giro de Italia quedan depositadas en Egan Bernal y Einer Rubio. Al menos, el campeón del Tour de Francia y de la misma ronda italiana, ya está en puestos de vanguardia en la clasificación general y asoma desde el Top 3 e ilusiona al país con un grandioso resultado en una competencia donde varios corredores han hecho historia.

Parte médico de Santiago Buitrago

Tras la caída, lo primero que se supo es que Buitrago no iba a seguir en competencia por la gravedad de los golpes y las heridas. Luego, tras los exámenes médicos, se indicó que Santiago sufrió contusiones cerca a la cara, conmoción cerebral y no tiene fracturas.

“Tras evaluaciones médicas y escáneres, no se detectaron fracturas y todos los escáneres arrojaron resultados claros. Santi sufrió varias abrasiones superficiales, contusiones en los músculos del cuello que causan movimiento restringido, y una conmoción cerebral", dijo el equipo en sus redes sociales.

“Se le continuará monitoreando y someterá al protocolo estándar de conmoción cerebral Scat”, agregó el Bahrain Victorious sobre la saludad del ciclista colombiano.

De esta manera, el ciclista bogotano seguirá en observación en Europa y se trabajará en su recuperación y tratamientos médicos.