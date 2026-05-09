El fin de James Rodríguez: aviso de su retiro ya lo tendría en su poder Minnesota United

Contados estarían los meses para James Rodríguez. Su carrera acabaría una vez culmine la participación con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Dicha información es la que retumba en las últimas horas en la nación, después de que saliera una información, desde el medio Caracol Radio, que apunta: “James le dijo al Minnesota que podría retirarse después del Mundial”.

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Al parecer, la determinación del 10 surge de no saber cómo vayan a marchar las negociaciones de una posible renovación con el club en el que actualmente está: “Esto es derivado de negociaciones con Minnesota”.

Los últimos meses de la estrella nacional en el fútbol no han sido los mejores. Esa realidad triste podría ser la que lo esté llevando a pensar en que la Copa del Mundo que se avecina sea su ‘último baile’.

Años sin ritmo

Minnesota no ha sido su lugar, Club León tampoco, São Paulo también fue otro desacierto... en Rayo Vallecano, poco y nada.

De ahí para atrás, el único momento que se recuerde que el capitán estuvo bien, fue en Everton y viendo su paso con pinzas, porque lo último parejo a nivel de equipos lo vivió en Bayern Múnich, tras salir prestado del Real Madrid.

James Rodríguez, figura de Minnesota United y Selección Colombia Foto: Getty Images

En Club León, algo más de minutos se le vio jugar a James Rodríguez. Foto: AFP

James Rodríguez, en el banco cuando permanecía en Rayo Vallecano. Foto: Getty Images

A mucho se le ha querido atribuir que el cafetero no juegue. Lo extraño es que cuando se pone la camiseta de la Tricolor se transforma; da una mano gigantesca para clarificar las cosas cuando todo parece sin rumbo.

Lo preocupante de la última vez que jugó en la Tricolor, es que esta vez sí se notó la falta de ritmo. Es más, llegó a padecer “un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización”, informó la misma Federación Colombiana de Fútbol.

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En busca de aclarar lo sucedido con el cucuteño, añadieron en dicha nota: “No guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas”.

Por varias semanas James requirió de tratamiento, lo que lo sacó de partidos con Minnesota United que le hubiesen servido para ponerse a tono de cara a la Copa del Mundo. Hoy día, sigue sin hilar más de tres partidos y, solo son minutos, porqué tan solo un par de ocasiones ha sido puesto de titular.

Nada fue garantía en Minnesota

Khaled El-Ahmad, director deportivo de Minnesota United habló recientemente sobre cómo se dio la negociación para convencer a James de ir a dicho club de MLS.

Infortunadamente, al 10 no le fue garatinzado minutos, ni partidos jugados; según lo dicho por el dirigente mencionado le propusieron sumarse para preparar el Mundial y como fuese transcurriendo todo, volverían a negociar.

Khaled El-Ahmad, director deportivo de Minnesota United, hablando sobre James Rodríguez. Foto: Getty Images // video @TheNoujFOX9

“Vamos a dejar de lado el ruido de este fichaje y volvamos al momento donde lo estábamos discutiendo. Ven aquí, aporta con tu profesionalismo. Vas a estar en un buen entorno para poder prepararte para el Mundial”, confesó El-Ahmad.

Cameron Knowles, DT de Minnesota, hace poco también dejó sentada su posición por no poner al colombiano. “Es difícil cambiar a un equipo ganador”, dijo sobre no dar más minutos a James en el equipo.